Renault abre su producción a terceros con 300.000 coches anuales y apunta a mantener la actividad en la planta sevillana

Archivo - Planta automovilística de Renault en imagen de archivo. - RENAULT - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Renault abrirá su producción a otras marcas con un plan para fabricar hasta 300.000 vehículos al año para terceros hasta 2030, una estrategia industrial que, según fuentes sindicales de CCOO consultadas por Europa Press, podría contribuir a mantener la actividad en la planta sevillana vinculada al fabricante, especializada en la producción de cajas de cambio y única proveedora de la compañía.

El responsable sindical de CCOO Industria de Sevilla, Javier Navas, ha señalado que el impacto concreto en la factoría andaluza dependerá del tipo de vehículos que finalmente se produzcan dentro de estos acuerdos industriales, aunque la iniciativa permitiría mantener las previsiones actuales de actividad. "Dependiendo del tipo de vehículo puede aumentar la carga de trabajo en Sevilla o mantenerse con la prevista", ha explicado.

La planta sevillana, actualmente integrada en la compañía Horse, mantiene un papel clave dentro de la cadena de suministro del grupo Renault al tratarse de una instalación especializada en la fabricación de transmisiones.

Según ha detallado Navas, la factoría cuenta actualmente con una previsión de producción de alrededor de 700.000 cajas de cambio al año, lo que consolida su peso dentro del sistema industrial del fabricante.

Además, ha subrayado que las instalaciones sevillanas acumulan ya unos 33 millones de cajas de cambio fabricadas desde su apertura en la década de los sesenta, lo que las sitúa como uno de los centros con mayor trayectoria dentro del grupo.

El representante sindical ha destacado también que la planta sevillana es la única instalación en España que suministra cajas de cambio al grupo Renault, lo que refuerza su posición estratégica dentro de la compañía y convierte a la capital hispalense en "referente mundial de fabricación de caja de cambios".

La planta afronta además un proceso de transición industrial ligado al ciclo de vida de algunos de sus productos. En este sentido, Navas ha explicado que una de las cajas de cambio que actualmente se fabrica en Sevilla, cuya producción comenzó en 2005, tiene previsto finalizar su ciclo de fabricación durante el próximo verano.

Este cambio supondrá una reducción de la actividad asociada a ese modelo concreto, aunque desde el ámbito sindical subrayan que forma parte del proceso habitual de renovación industrial del sector, que además se realiza para implantar un nuevo proyecto en las mismas instalaciones.

En paralelo, el sector permanece pendiente de las negociaciones industriales que mantienen distintos fabricantes para compartir plataformas y reducir costes en el desarrollo de nuevos vehículos.

En este contexto, Renault ha mantenido conversaciones con Ford para el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos asequibles en Europa, dentro de las alianzas que los fabricantes están explorando para afrontar la transición hacia la electrificación, que aún continúan en fase de negociación.

Según ha señalado Navas, este tipo de acuerdos industriales pueden influir en la actividad de las distintas plantas del grupo en función de los modelos que finalmente se asignen a cada centro productivo.

Por otro lado, el representante sindical ha advertido además de que la industria del automóvil atraviesa un periodo de fuerte incertidumbre en Europa.

Según ha explicado, el sector lleva "casi una década sin un horizonte firme", una situación que atribuye tanto a las políticas europeas sobre movilidad como a la falta de claridad en algunas medidas de apoyo a la industria. "Las ayudas para la renovación del parque movil español no han sido claras", ha sostenido.

A ello se suma el contexto internacional, que mantiene abiertos numerosos proyectos industriales en el sector. "Con la actualidad bélica quedan muchos proyectos en el aire y mucha incertidumbre", ha señalado.

En este escenario, la estrategia de Renault de abrir su producción a terceros fabricantes se interpreta en el sector como una fórmula para optimizar la capacidad industrial de las plantas existentes y reforzar la competitividad del grupo en el mercado europeo.

Por ello, ha subrayado, se trata de una "noticia relevante" ya que "dependiendo del tipo de vehículo, puede aumentar la carga de trabajo de Sevilla o mantenerse con la misma".