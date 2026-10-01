Renault amplía la oferta del R5 con más autonomía eléctrica, nuevos colores y tecnología "útil"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault ha incrementado la autonomía de sus dos opciones de batería --la urbana de 40 kWh y la confort de 52 kWh-- gracias a mejoras aerodinámicas (parte inferior de la carrocería optimizada y nuevos retrovisores) y a la optimización de la electrónica de la batería, con los pedidos ya abiertos por un precio desde 20.170 euros.

En concreto, la batería urbana de 40 kWh, disponible en las versiones Evolution y Techno y asociada al motor de 90 kW (120 CV), alcanza ahora una autonomía WLTP de hasta 315 km, frente a los 312 km anteriores. Por su parte, la batería urbana de 52 kWh, disponible en las versiones Evolution, Techno, Iconic cinq y Roland-Garros y asociada al motor de 110 kW (150 CV), alcanza ahora hasta 430 km WLTP, frente a los 410 km anteriores.

En materia de colores y materiales, la nueva gama Renault 5 E-Tech eléctrico incorporará en las próximas semanas como nuevo color el 'rojo deseo'. Esta nueva tonalidad estará disponible desde el acabado Evolution hasta Iconic cinq. También se añadirá el gris pizarra metalizado desde el acabado Evolution hasta Roland-Garros.

Para estos dos colores y para el resto de la gama, estarán disponibles nuevas opciones de personalización, como techo negro brillante y embellecedores decorativos para el techo en rojo y dorado.

Por su parte, las llantas techno están disponibles con un acabado dorado opcional en los niveles de acabado techno e icónica cinq, mientras que las nuevas decoraciones adhesivas para el techo y los laterales Vibrant5 y Hyper5 ya están disponibles en el configurador. Por último, la tapicería del acabado Iconic pasa de amarillo jaspeado a azul jaspeado.

TECNOLOGÍA ÚTIL A BORDO

A bordo, Renault 5 E-Tech eléctrico incorpora nuevos equipamientos, entre ellos un sistema e-call compatible ahora con las redes móviles 4G. Asimismo, estrena un cargador inalámbrico magnético refrigerado para smartphones basado en el estándar Qi2, que mejora el rendimiento de carga permitiendo recuperar hasta el 50% de la batería en una hora y evitando el sobrecalentamiento.

Al igual que otros modelos Renault, como Clio, la gama Renault 5 E-Tech eléctrico incorpora ahora el modo de conducción Smart, que sustituye al modo Perso. Este selecciona automáticamente entre los modos Eco, Comfort y Sport en función del estilo de conducción. Por ejemplo, el conductor puede beneficiarse instantáneamente de la respuesta del modo Sport durante un adelantamiento y, al mismo tiempo, ahorrar energía gracias al paso automático al modo Eco en situaciones de conducción más tranquila, como al atravesar un núcleo urbano. Como consecuencia, el botón Multi-Sense deja de estar en el volante, aunque los cambios manuales seguirán estando disponibles a través de la pantalla OpenR Link.

Renault 5 E-Tech eléctrico también incorpora una nueva oferta de conectividad con 2 GB de datos al mes incluidos durante tres años o durante toda la duración de un contrato de leasing con Mobilize Financial Services (excepto financiación tradicional del vehículo).

Este volumen de datos es suficiente para el uso habitual de las aplicaciones más populares del vehículo, permitiendo, por ejemplo, hasta 40 horas de música en streaming (calidad estándar) o hasta tres horas de vídeo en streaming al mes.

Por último, Gemini, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Google, llegará a bordo mediante una actualización remota OTA y sustituirá a Google Assistant. Gemini va mucho más allá de un asistente de voz convencional, actuando como un auténtico compañero conversacional basado en IA. Los usuarios podrán hablar de forma natural, mantener conversaciones fluidas e interactivas y realizar tareas más complejas. También podrán interrumpir al asistente a mitad de una respuesta o cambiar de idioma en cualquier momento de la interacción.