Renault Clio full hybrid E-Tech: deportivo, motorización 'made in Spain' y desde 23.200 euros

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La marca Renault ha anunciado la llegada de una configuración GLP con 120 CV de potencia para el Renault Clio a partir del mes de julio en la presentación oficial en España de la variante 'full hybrid E-Tech' de 160 CV.

Tras estrenarse a finales del año pasado su nueva línea de diseño, el nuevo Clio 'full hybrid E-Tech' sigue teniendo mucha aceptación en España (a lo largo de sus 36 años de edad se han producido 3 millones de moles y se han vendido 1 millón de unidades) y sus ventas han alcanzado más de 7.100 entregas en los primeros cuatro meses en el mercado español que permiten ser una de las referencias, en cuanto a modelos, en el año 2026.

Desarrollada por Horse Powertrains, la nueva generación de Clio cuenta con la nueva motorización full hybrid E-Tech de 160 CV de potencia de Renault que ya está disponible en Captur y Symbioz configurados en Valladolid y Palencia. También Bigster, en Dacia, dispone de la misma motorización con etiqueta 'ECO'.

Asimismo, sus 160 CV de potencia combinada (115 CV solo con el motor térmico) ofrecen unas prestaciones de 0 a 100 km/h en unos 8 segundos gracias a sus 4 cilindros y 1,8 litros con inyección directa. Igualmente, Clio reduce a nivel récord sus emisiones, limitadas a 89 g/km gracias a un consumo mixto homologado más bajo que su antecesor de 145 CV, con solo 3,9 l/100 km, según especifica la marca. Durante la prueba realizada, utilizando el modelo a máximas prestaciones, el consumo superó los 5,5 l/100 km, de igual forma, unas cifras muy competititivas.

Esto supone que circulando por vías urbanas con limitación de hasta 50 km/h se pueda conducir el 80% en ciclo híbrido, con hasta un 40% de reducción en el consumo, en comparación con un motor de gasolina convencional. Asimismo, con estos datos de consumo se puede superar los 900 km llenando al máximo el depósito de gasolina.

ACABADOS Y PRECIOS DESDE LOS 23.270 EUROS

El nuevo Clio E-Tech con 160 CV cuenta con tres configuraciones de acabado, desde Evolution, Techno y el tope de gama Esprit Alpine, el más deportivo de la saga con carga por inducción, con llantas de 18 pulgadas (en el resto son de 16), un equipo de luz interior más desarrollada y una línea monocromada en la parrilla específica de este equipamiento.

Sus precios partes desde los 23.270 euros para la primera variante con tonalidad de serie en verde, al igual que 'Techno', aunque su precio en esta terminación sube a los 25.830 euros. Por su parte, la gama con las máximas prestaciones 'Espirit Alpine', sale al mercado desde 27.830 euros en color rojo de serie.

Por otro lado, la nueva caja de cambios combina dos relaciones para el motor eléctrico principal y cuatro relaciones para el motor térmico. Las 15 combinaciones posibles de funcionamiento permiten poder rodar con el vehículo en modo 100% eléctrico, híbrido dinámico (el motor térmico y eléctrico se combinan), E-drive (el motor eléctrico impulsa las ruedas y el térmico recarga batería), térmico y recuperación de energía a través de la energía cinética de la frenada.

Como novedad, igualmente, el modelo incluye el nuevo 'Smart mode' donde el vehículo se adapta a tus cualidades de conducción para seleccionar los modos 'Eco', 'Confort' o 'Sport', lo cual permite que el conductor tan solo se centre en la calzada y en sus sensaciones al volante.

UN DISEÑO QUE LLAMA LA ATENCIÓN

El diseño del nuevo Clio se expresa gracias a dimensiones en aumento respecto a la generación anterior, pasando de 4,05 metros a 4,12 metros en longitud, con voladizos alargados, y de 1,73 a 1,77 metros (+39 mm) en anchura. La altura se mantiene contenida en 1,45 metros y con una batalla de 2,59 metros que permiten un mayor espacio que la generación anterior, aunque por su segmento resulta algo incómoda el ocupar los cinco lugares del modelo.

Su frontal le hacen ser un modelo "más deportivo y canalla" según la compañía con el que esperar atraer a un cliente más joven. Su frontal con el logo de Renault troquelado en la variante Espirit Alpine y sus faros LED semi-ocultos son algunas de las señas de identidad de este modelo que también es sus costados ofrece unas hendiduras que le dan una vista más 'musculada'.

Por detrás, presenta también alguna notable sorpresa con un pequeño 'spoiler' procedente del techo, logos de la marca partidos y un portón que ocupa casi toda la parte trasera. Su maletero tiene capacidad de hasta 391 litros, 51 litros más que su predecesor.

El nuevo Clio, está disponible hasta en siete colores a elección de los clientes, de los cuales dos son nuevos: un rojo que incluye una barniz que con la luz ofrece tonos magenta y un verde eléctrico. Los otros colores propuestos son blanco glaciar, gris zinc, gris pizarra, negro brillante y azul rayo.

Como en otros modelos de la marca, Clio incluye los servicios de Google dentro del sistema de infoentretenimiento con hasta 100 aplicaciones disponibles. Igualmente, la firma ha compartido que incluirá en los próximos meses una actualización sin coste para incluir Google Gemini. En cuanto a las ayudas a la conducción, Renault presenta 29 ADAS entre obligatorios y opcionales según los acabados.