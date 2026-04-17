Renault confía en "ganar" los planes industriales gracias a la competitividad y a "hacer las cosas bien"

Archivo - La factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Polo Industrial Mediterráneo (España-Marruecos) de Renault Group, José Martín Vega, ha destacado este viernes que en la compañía tienen la "esperanza" de "ir ganando, progresivamente" en referencia a los planes industriales porque ha recalcado que las fábricas son competitivas y saben "hacer bien las cosas, como en estos 75 años".

Así lo ha recalcado Martín Vega este viernes en Valladolid, donde ha participado en un acto enmarcado en la celebración del 75 aniversario de la historia de Renault en España, y donde ha sido preguntado por el estado de las negociaciones del convenio colectivo de Renault España y por la posibilidad de que se asigne un nuevo plan industrial.

"Nosotros los que trabajamos en Renault siempre tenemos confianza en lo que hemos hecho y en lo que vamos a seguir haciendo. Esto se basa por planes industriales que tenemos que ir ganándolo, progresivamente, y tenemos la esperanza de hacerlo porque seguimos siendo competitivos y seguimos sabiendo hacer las cosas bien, como en estos 75 años", ha subrayado Martín Vega.

"Tenemos confianza en que el futuro será un futuro prometedor también", ha añadido el director industrial, que ha añadido que "como mínimo" en Renault España se debe trabajar en el presente para poder "garantizar un futuro trabajando bien la competitividad y la forma de hacer las cosas", ha insistido.

En cuanto a las negociaciones en marcha para la renovación del convenio colectivo, Martín Vega se ha limitado a señalar que siempre hay negociaciones con los sindicatos. "Seguimos en ello", ha apostillado.

Ante el futuro de la marca, ha reflexionado que "ahora es el momento de la inteligencia artificial de aprovechar todas las oportunidades" del ámbito digital en la fabricación y en el "business" de un vehículo.

En cuanto al tipo de vehículos que se producirán, tiene claro que la marca producirá modelos "electrificados, eléctricos, híbridos, híbridos enchufables..." y ha matizado que "es normalmente el mercado el que va a ir posicionando cuál es el producto que quiere en cada uno de los momentos".

Pero, en cualquier caso ha recalcado que el vehículo electrificado "es, sin duda, la solución".