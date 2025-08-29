Renault duplica su beneficio neto tras conseguir 115,4 millones de ganancias en 2024

Archivo - Detalle de un trabajador de una fábrica de Renault.- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renault España, la filial española de la marca francesa Renault concluyó su ciclo económico de 2024 con un beneficio neto de 115,4 millones de euros, lo que supone duplicar sus registros en comparación con los 77,2 millones de 2023 (+49,5%), según los resultados de la compañía en 2024, a los que ha podido acceder Europa Press.

Asimismo, la filial de Renault España, Renault España Comercial (Recsa), encargada de la venta de sus modelos en el país, obtuvo un beneficio de 23,76 millones, que representan una caída del 44% sobre su anterior ejercicio contabilizado.

Renault, en sus cuentas, justifica que este crecimiento industrial se logró pese a las "tensiones internacionales, la incertidumbre económica de los precios de la energía y de las fluctuaciones en el suministro de componentes y materias primas, factores que están afectando a toda la industria automovilística mundial", exponen en sus cuentas.

Asimismo, Renault obtuvo un incremento del 29,3% de su facturación, por encima de los 7.005 millones de euros, frente a los 5.417 millones que anotó en 2023.

En total, la compañía gala, que cuenta con dos plantas de producción en España (Valladolid y Palencia), matriculó 148.458 turismos y vehículos comerciales en España el año pasado, un 11,4% más. De este total, 119.482 unidades correspondieron a turismos de Renault, Dacia y Alpine, con un 13,4% de crecimiento interanual.

LAS PLANTAS DE VALLADOLID Y PALENCIA PRODUCEN MÁS DE 300.000 VEHÍCULOS

Por otra parte, la compañía elevó un 16,1% la producción de vehículos en sus plantas españolas de Valladolid y Palencia al término de 2024, con una cifra anual conjunta de fabricación de 350.869 vehículos.

La factoría de Valladolid, donde se ensamblan los modelos Captur, Symbioz y Mitsubishi ASX, finalizó el ejercicio pasado con 210.358 vehículos configurados, un 22% más sobre 2023. Por otro lado, la sede de Palencia --aquí se fabrican Rafale, Espace y Austral-- anotó un volumen de fabricación de 140.511 vehículos, un 8,4% más sobre el 2023.

En conjunto, el grupo automovilístico logró una penetración en el mercado español de turismos y comerciales del 12,55%, tres décimas más que un año antes, mientras que la cuota en turismos creció seis décimas, hasta un 11,75%.

Por último, la junta de accionistas celebrada el pasado 20 de junio aprobó la distribución íntegra del beneficio de 2023 por 77,2 millones de euros a dividendo. Además, Renault España percibió en 2024 dividendos de empresas del grupo por 42,87 millones y llevará como propuesta en la siguiente junta general someter como reserva voluntaria el resultado del ejercicio 2024.