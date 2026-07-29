Archivo - Renault gana 705 millones hasta junio, incrementa un 9,5% sus ingresos y mantiene objetivos para 2026 - CONTINENTAL - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Renault (conformado por las marcas Renault, Dacia y Alpine) ha logrado un beneficio neto de 705 millones de euros al cierre del primer semestre de 2026 frente a las pérdidas de 11.185 millones de euros que la compañía reportó en el mismo periodo del año anterior tras recibir un impacto valorado en 11.600 millones de euros fruto del cambio en el tratamiento contable del grupo Renault en la firma japonesa Nissan.

Por otra parte, el grupo galo se anotó un resultado de explotación valorado en 1.126 millones en comparación con los 8.404 millones de euros en pérdidas registrados hace justo un año, mientras que el resultado operativo se cerró en 1.567 millones de euros, cifras muy similares al ejercicio intermedio de 2025.

Mientras, el conglomerado francés cerró el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 30.252 millones de euros, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de su negocio automovilístico y de Mobilize Financial Services. A su vez, los ingresos del negocio de automoción ascendieron a 26.806 millones de euros, un 9,3% más interanual.

El flujo de caja libre ('free cash flow') del negocio de automoción se situó en 653 millones de euros y la posición financiera neta del área automovilística alcanzó los 6.570 millones de euros al cierre de junio.

VENTAS ESTABLES EN EL PRIMER SEMESTRE

En el plano comercial, el grupo Renault comercializó 1,16 millones vehículos en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, en un contexto en el que el fabricante reforzó su estrategia de priorizar la rentabilidad de las ventas y aceleró la electrificación de su gama.

En los mercados internacionales, las ventas de turismos y vehículos comerciales ligeros crecieron impulsadas por la marca Renault, que registró un aumento del 2,8% y encadenó un segundo ejercicio consecutivo de crecimiento. Entre los principales mercados, las ventas aumentaron un 61,2% en India, un 15,4% en Turquía, un 13,7% en Marruecos y un 5,3% en Brasil.

En Europa, Renault matriculó 821.092 turismos y vehículos comerciales ligeros entre enero y junio, un 1,3% menos que en el primer semestre de 2025.

Por marcas, incrementó sus ventas un 2,6%, hasta las 528.849 unidades, lo que le permitió mantener la segunda posición en el mercado europeo. Además, el Renault 5 se consolidó como el vehículo eléctrico más vendido del segmento B en Europa.

Dacia comercializó 284.021 vehículos, un 8,7% menos que un año antes, aunque mantuvo su presencia entre las tres marcas con mayor volumen de ventas a clientes particulares en Europa. El Sandero continuó siendo el turismo más vendido del continente considerando el conjunto de canales de comercialización.

Alpine, por su parte, registró un semestre récord con 8.222 unidades vendidas, un 67,6% más, impulsada por el Alpine A290 y por el inicio de las entregas del nuevo A390. Asimismo, Alpine incrementó sus ventas un 69,1% respecto al primer semestre de 2025.

Igualmente, el grupo Renault ha destacado el comportamiento de sus marcas en Europa, donde se mantuvo como la segunda marca en turismos y vehículos comerciales ligeros, así como en el mercado minorista de vehículos eléctricos e híbridos. Dacia, de su lado, se situó entre las diez marcas de turismos más vendidas y el Sandero volvió a ser el turismo más vendido en todos los canales de comercialización.

La compañía también aceleró la electrificación de su gama. Los vehículos electrificados representaron el 52% de las ventas del grupo en Europa durante el primer semestre, 8,2 puntos porcentuales más que un año antes.

En concreto, las ventas de vehículos 100% eléctricos crecieron un 47,6% y ya suponen el 18,8% del total, mientras que los híbridos alcanzaron aproximadamente un tercio de las entregas.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026

En medio de este entorno "desafiante", el Grupo Renault ha confirmado sus perspectivas financieras para 2026. La firma prevé un margen operativo de alrededor del 5,5% de las ventas y un flujo de caja libre en torno a 1.000 millones de euros.

El grupo señaló que mantiene como prioridad la reducción de costes y aseguró que continúa aplicando medidas para mitigar el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre el coste de las materias primas, la energía y la logística.

En este sentido, la empresa destacó que su estrategia 'futuREady' ya está contribuyendo a reducir el coste variable por vehículo y a mejorar la eficiencia operativa mediante la transformación de su organización industrial y de ingeniería.

"Nuestros sólidos resultados del primer semestre demuestran que futuREady es mucho más que un plan estratégico. futuREady se está convirtiendo en nuestra nueva manera de operar", ha afirmado el consejero delegado de Grupo Renault, François Provost.

"Gracias a una ejecución rigurosa, hemos alcanzado nuestro objetivo de reducción de costes en el primer semestre y, en el actual entorno difícil, la solidez de nuestros fundamentales nos permite ofrecer una rentabilidad y un free cash flow robustos, al tiempo que seguimos invirtiendo en nuestro crecimiento futuro", ha añadido.