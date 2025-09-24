Renault Group coloca con exito su primer bono verde por 850 millones de euros

Archivo - Renault Group coloca con "exito" la colocación de su primer bono verde por 850 millones de euros. - Felix Hörhager/Dpa - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha anunciado la exitosa colocación de su primer bono verde por 850 millones de euros, con vencimiento el 30 de septiembre de 2030 y un cupón del 3,875%.

"La emisión fue ampliamente sobresuscrita, lo que refleja la confianza de los inversores en la estrategia del grupo y en su capacidad para impulsar y acelerar su transformación, apoyada en los sólidos fundamentos del plan estratégico 'Renaulution'", ha expresado la compañía en un documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Los ingresos se utilizarán para financiar y refinanciar inversiones relacionadas con vehículos de cero emisiones dentro de su estrategia para lograr la neutralidad de carbono en Europa para 2040 y a nivel mundial para 2050, con hitos intermedios en 2030.

Además, la llegada de este bono reforzará a la compañía francesa en seguir impulsando sus inversiones en la fabricación de modelos más sostenibles en un momento donde la industria está lidiando una débil demanda de vehículos impulsados por baterías.

Para alcanzar estos objetivos, el grupo ha definido un plan de acción concreto que abarca la reducción de emisiones durante la fase de uso de los vehículos, la producción de componentes (materiales, baterías y logística) y las emisiones de sus plantas.