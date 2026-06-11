Archivo - Renault Group España nombra a Christian Stein como consejero delegado en sustitución de Recasens - RENAULT - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo Renault ha nombrado a Christian Stein nuevo consejero delegado de Renault Group España, cargo que asumirá con efectos desde el próximo 1 de julio, según ha informado la compañía este jueves.

Stein sustituye a Josep María Recasens, que decidió hace unas semanas dejar la compañía para asumir la dirección de la multinacional española Indra, dedicada al sector de la defensa y el sector tecnológico.

El nuevo máximo responsable de Renault en España compatibilizará esta función con su actual cargo de director global de Comunicación (chief Communication officer) de Renault Group, reportando directamente al consejero delegado del conglomerado francés, François Provost.

Como CEO de Renault Group España, Stein será responsable de dirigir el conjunto de las actividades de la compañía en el país y de ejercer la máxima representación institucional del grupo en el mercado español.

LIDERARÁ EL FUTURO DE VALLADOLID Y PALENCIA

El nombramiento se produce en el contexto del lanzamiento del plan estratégico global 'futuREady' y tras la reciente firma del nuevo convenio colectivo de Renault España.

Este acuerdo contempla la asignación de cinco nuevos modelos electrificados a las plantas españolas en Valladolid y Palencia y el despliegue de una nueva plataforma eléctrica del grupo, medidas orientadas a garantizar la continuidad y competitividad de las fábricas nacionales.

El consejero delegado de Renault Group, François Provost, ha destacado la trayectoria profesional de Stein, que acumula más de 35 años de experiencia en la industria automovilística.

"Christian Stein ha desarrollado una trayectoria profesional completa, que ha incluido operaciones, negocio e influencia, en los ámbitos de distribución, ventas, marketing, marcas, comunicación y asuntos públicos. Esta experiencia, junto con su profundo conocimiento del mercado español y de su cultura, será determinante para acompañar la nueva fase que se abre en el país", ha señalado Provost.

Asimismo, el directivo ha subrayado la relevancia estratégica de España para el grupo y ha valorado positivamente la reciente adjudicación de nuevos proyectos industriales a las plantas españolas. También ha agradecido la labor desempeñada por Josep María Recasens durante su etapa en la compañía y le ha deseado éxito en sus futuros proyectos profesionales.

Christian Stein es máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por Emlyon Business School y cuenta con una trayectoria de 35 años en el sector de la automoción.

Inició su carrera profesional en 1991 en Peugeot, donde ocupó diferentes responsabilidades en las áreas de distribución, finanzas, ventas y marketing en mercados como Francia, Bélgica y Reino Unido.

En 2011 se incorporó a Seat como director global de Marketing y posteriormente asumió la dirección global de Comunicación y Asuntos Públicos. En 2020 fichó por Renault Group como vicepresidente de Comunicación de Marcas y desde 2024 desempeña el cargo de director global de Comunicación de Renault Group.