Renault Group España Presenta Su Programa Deportivo Para 2026 Con Cerca De 70 Competiciones - RENAULT

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renault Group España ha presentado su programa de competición más ambicioso, en el año en que conmemora 58 temporadas consecutivas en el automovilismo, con un despliegue que abarca cerca de 70 competiciones anuales, más de una docena de campeonatos promocionales y una dotación superior a 250.000 euros en premios.

El grupo articulará su actividad deportiva a través de sus marcas Renault, Dacia y Alpine. Uno de los ejes principales del programa es el equipo Alpine Recalvi Rallye Team, que compite en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA).

El equipo oficial de Alpine España, bicampeón del CERA, defenderá la corona con una nueva dupla formada por los madrileños Chema Reyes y Diego Sanjuán. El Alpine A110 GT+ se ha mantenido invicto en el certamen nacional de asfalto desde el regreso de la firma, consolidándose como uno de los vehículos más destacados del panorama actual y acumulando dos títulos absolutos en el palmarés del equipo.

Por su parte, Renault mantiene su posición como el fabricante con mayor número de certámenes monomarca en España, tanto en el ámbito nacional como regional, reflejo del éxito del Renault Clio V de competición.

Entre los campeonatos más consolidados figura el Clio Trophy Spain Asfalto, que alcanza su séptima temporada consecutiva. A este se suman el Clio Trophy Spain Tierra y los certámenes autonómicos Clio Trophy Canarias y Clio Trophy Galicia.

La marca también mantiene una presencia destacada en los Eco Rallyes del Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA RACE), reforzando su apuesta por la movilidad sostenible también en el ámbito deportivo.

DACIA IMPULSA UNA COMPETICIÓN EN FORMATO MIXTO

Dacia, por su parte, ha renovado la Sandero Eco Cup Spain, centrada en el Dacia Sandero, su vehículo 'top ventas' en España y alimentado por GLP que se presenta como una de las opciones más accesibles y sostenibles para iniciarse también en los rallyes.

Como novedad, la marca convocará por primera vez un certamen mixto, con pruebas sobre tierra y asfalto, orientado a la formación integral de jóvenes talentos. El programa contempla además un premio final consistente en un programa como piloto oficial en Clio Series Spain 2027.

La estrategia se completa con la presencia en la Promo RX del Campeonato de España de Rallycross (CERX), disciplina que se ha consolidado como una de las plataformas más atractivas para nuevos pilotos.