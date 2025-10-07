Renault Group nombra a Erdem Kizildere nuevo director general de Renault y Alpine en España

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha acordado el nombramiento de Erdem Kizildere como nuevo director general de las marcas Renault y Alpine en España, con efectividad a partir del 17 de noviembre de 2025.

En su nueva posición, el directivo liderará las operaciones comerciales en España tanto de Alpine como de Renault. Kizildere reportará jerárquicamente a Iván Segal, director global de ventas y operaciones de la marca Renault, y funcionalmente a Josep María Recasens, presidente director general de Renault Group en España.

Con una trayectoria profesional de casi 20 años en compañías multinacionales de automoción, Erdem Kizildere ocupaba hasta la fecha el cargo de director de ventas de mercados internacionales para Seat & Cupra desde 2022. Durante este tiempo el directivo ha tenido un rol en el desarrollo de las marcas en distintas geografías como México y Turquía. También ha sido responsable de la expansión internacional de la marca Cupra.

Durante los 15 años vinculado profesionalmente a Seat ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo en ventas, flotas, remarketing y también desarrollo de la red comercial. Antes de esta etapa, Erdem Kizildere desempeñó diversos cargos en Toyota Motor Europe, centrados en operaciones de ventas dentro de la división Lexus Europe. Es Ingeniero por la Universidad Técnica de Estambul y aporta una amplia experiencia internacional.

"El nombramiento de Erdem Kizildere refleja nuestra ambición de consolidar aún más nuestra posición en España, un mercado estratégico en el que Renault se ha convertido en la marca más vendida durante el primer semestre de 2025. Su experiencia será clave para continuar con esta sólida dinámica", ha destacado el director global de ventas y operaciones de Renault, Iván Segal.

Por su parte, el presidente director general de Renault Group España, Josep María Recasens, se ha mostrado "encantado" de dar la bienvenida a Kizildere. "Con su destacada experiencia en ventas y marketing, y su genuina pasión por las personas, estoy convencido de que sin duda continuará impulsando nuestro crecimiento. Erdem se incorpora en un momento clave para seguir impulsando la transformación", ha apuntado.