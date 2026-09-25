Renault para hoy su producción en Valladolid para adaptarla a la actual demanda en Europa

Planta de Renault en Valladolid donde se fabrican los modelos Captur y Symbioz - RENAULT

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault parará su producción en Valladolid en la jornada de este viernes, 25 de septiembre, con el objetivo de adaptar la producción a la actual demanda en Europa.

Según han informado desde la empresa a Europa Press, se trata de una parada temporal de la actividad que permitirá adaptar la producción a las fluctuaciones actuales de la demanda en Europa.

En el caso de la planta de Valladolid esta medida afectará a los dos turnos y medio que conforman la cadena de producción en este momento del año. En esta planta se fabrican los modelos de la marca Renault Captur y Symbioz.