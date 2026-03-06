Renault incorpora el motor GLP Eco-G de 120 CV al modelo español Symbioz, disponible por 25.900 euros

Renault Symbioz - RENAULT

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renault amplía la gama del Symbioz con la llegada del nuevo motor GLP Eco-G de 120 CV, que emite tan solo 116 gramos de CO2/km y se presenta con una alternativa "ecológica, económica y complementaria" a las opciones de motorización ya existentes.

Equipado con bicarburación gasolina + GLP y dos depósitos independientes, Symbioz Eco-G 120 se convierte en uno de los pocos modelos del segmento C que ofrece GLP a la vez que garantiza una autonomía acumulada de hasta 1.400 kilómetros.

Disponible en cuatro niveles de equipamiento, con tres opciones de motor y siete colores, el nuevo Symbioz ya está disponible desde 25.900 euros con acabado Evolution y desde 28.200 euros en su versión de acabado Techno. Esta nueva motorización estará disponible para pedidos a partir de este viernes, 6 de marzo, con las primeras entregas previstas para el segundo trimestre de 2026.

"Tras más de 15 años de experiencia en el seno de Renault Group y Dacia, la tecnología bicarburación gasolina/GLP ofrece una solución robusta, fiable y perfectamente controlada. Desarrollada como primeros equipos gracias al saber hacer industrial de Renault Group, proporciona una robustez y fiabilidad equivalentes a las de un motor de gasolina", ha destacado la firma francesa.

La integración del GLP se realiza directamente en fábrica. Desde la fase de diseño, el motor está específicamente diseñado para funcionar con GLP. El depósito de GLP se instala en lugar de la rueda de repuesto, sin afectar al depósito de gasolina ni a la capacidad del maletero.

AMPLIO TAMAÑO INTERIOR

Este SUV del segmento C, fabricado en la planta de Renault en Valladolid, tiene 4,41 metros de largo y un maletero con una capacidad de hasta 624 litros, así como una gran habitabilidad.

A bordo, Symbioz ofrece la tecnología más avanzada de la marca: el sistema OpenR Link con Google integrado. También puede equiparse con el techo panorámico Solarbay como opción, una innovación que proporciona un confort luminoso sin precedentes, a la vez que se mantiene la eficiencia térmica.

Symbioz acaba de superar la barrera simbólica de los 100.000 pedidos. Más de un tercio de los clientes eligen los acabados Esprit Alpine e Iconic. No obstante, la versión Techno sigue siendo la más popular, representando el 46% de las ventas, esto es, casi una de cada dos. Por último, el acabado Evolution, introducido más tarde en la gama, representa el 18% de las ventas.

En cuanto a los motores, el mild hybrid de gasolina de 140 CV (con caja de cambios manual o automática), lanzado a mediados de 2025, representa el 25 % de las ventas, mientras que la motorización E-Tech full hybrid 160 CV representa el 75 %,