Renault integra Gemini, el asistente de IA de Google, en todos sus vehículos - RENAULT

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renault ha comenzado el despliegue progresivo de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, actualizaciones remotas (OTA) en los vehículos ya en circulación, en sustitución de Google Assistant.

Esta nueva funcionalidad permite una interacción más natural, intuitiva y avanzada dentro del vehículo, aportando nuevas capacidades de comprensión y conversación. El asistente es compatuble en 13 idiomas y el conductor tiene la posibilidad de volver a Google Assistant en cualquier momento.

Entre las principales capacidades del asistente Gemini en Renault, destacan el control del vehículo por voz, la navegación inteligente, el área de infoentretenimiento o la posibilidad de ofrecer respuestas ante preguntas generales.

El sistema openR link con Gemini seguirá mejorando mediante actualizaciones remotas, incorporando nuevas funcionalidades, más idiomas y otras actualizaciones automáticas de IA.

Asimismo, Renault incorporará próximamente el modo Gemini Live, que permitirá conversaciones fluidas y continuas sin repetir 'Hey Google', interrumpir al asistente durante la interacción, encadenar solicitudes complejas o cambiar de idioma en tiempo real.