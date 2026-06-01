Renault lanza una versión GLP del Clio con hasta 1.450 kilómetros de autonomía y desde 20.374 euros

Renault refuerza el Clio con una versión GLP con hasta 1.450 km de autonomía y desde 20.374 euros - RENAULT

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renault ha ampliado este lunes la gama de su modelo Clio con la incorporación de una nueva motorización gasolina/GLP Eco-G de 120 CV de potencia, asociada a una caja automática de doble embrague EDC, una versión que ofrece hasta 1.450 kilómetros de autonomía combinada, etiqueta ECO y un precio de partida en España desde 20.374 euros.

El nuevo Clio Eco-G 120 se suma a la oferta mecánica del modelo como alternativa a las versiones de gasolina (desde 18.935 en la configuración de 115 CV) e híbridas (la edición full hybrid E-Tech de 160 caballos, disponible desde 23.304 euros) ya disponibles en el porfolio de este modelo.

Gracias a la combinación de dos depósitos independientes, uno de gasolina de 39 litros y otro de GLP de 50 litros, el vehículo alcanza una autonomía de hasta 1.450 kilómetros, una cifra que la marca destaca como una de las principales ventajas competitivas dentro de su segmento y sobre todo, ofreciendo una solución para aquellas personas o profesionales que tienen que realizar a la semana muchos kilómetros por carretera..

La nueva motorización está basada en un motor de gasolina turbo de inyección directa y supone una evolución respecto al anterior Eco-G 100. En concreto, incrementa su potencia en 20 caballos, hasta los 120 CV, y eleva el par máximo en 30 Nm, alcanzando los 200 Nm.

Renault destaca además que esta versión combina eficiencia, bajas emisiones y costes de uso reducidos. Cuando funciona con GLP, el Clio Eco-G 120 registra un consumo desde 6,5 litros por cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 desde 105 gramos por kilómetro. En modo gasolina, el consumo parte de 5,4 litros por cada 100 kilómetros y las emisiones se sitúan desde 122 gramos por kilómetro.

Asimismo, la utilización de GLP permite reducir alrededor de un 10% las emisiones de CO2 respecto a un motor de gasolina equivalente y generar un ahorro de combustible de hasta el 25%, según destaca la entidad francesa.

La nueva mecánica se ofrece exclusivamente con la transmisión automática EDC de doble embrague, una tecnología que permite realizar cambios de marcha rápidos sin interrupción del par motor y que, según Renault, mejora el confort y la suavidad de conducción. Además, incorpora levas en el volante para un control manual de las marchas.

MÁS CAPACIDAD DE GLP

Entre las novedades de esta versión destaca también el incremento de la capacidad del depósito de GLP, que pasa de 40 a 50 litros, un 25% más que en la anterior generación del modelo.

Esta mejora contribuye a ampliar la autonomía total del vehículo y a reforzar su versatilidad tanto para clientes particulares como para profesionales.

Renault ha subrayado que la tecnología gasolina/GLP cuenta con más de 15 años de experiencia dentro de Renault Group y Dacia, y que ofrece niveles de robustez y fiabilidad equivalentes a los de un motor de gasolina convencional.

El fabricante ha explicado que el sistema se integra directamente en fábrica y que el depósito de GLP se instala en el espacio destinado a la rueda de repuesto, sin afectar ni a la capacidad del depósito de gasolina ni al volumen del maletero (391 litros y hasta 1.176 con los asientos traseros a abatidos).