Renault prevé crecer en cuota de mercado y ventas a particulares y empresas en 2026 en España

Archivo - Renault - DPPI - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renault quiere crecer en 2026 en el mercado de particulares, con nuevos modelos que van a ayudar a mejorar su participación en este segmento y más ventas a empresas, al tiempo que seguirá apostando por un mayor impulso del segmento comercial y de los vehículos electrificados.

Así lo ha subrayado este miércoles el director general de Renault y Alpine en España, Erden Kizildere, que cree que su desempeño dependerá del mercado, con la vista puesta en aumentar la cuota. "Tenemos unas ambiciones que son asequibles y realistas. Tenemos el momento y queremos mucho más", ha afirmado.

Entre los lanzamientos, Renault ya pondrá en las carreteras españolas a principios de año el nuevo Clio, con más potencia y autonomía que anteriores generaciones. A este le seguirá el Twingo E-Tech eléctrico, que llegará en mayo, "entrando de lleno en el segmento A, aunque con gran capacidad y espacio interior", según ha destacado la directora de Marketing, Beatriz Navarro.

La gama de eléctrico seguirá con el nuevo Renault Megane E-Tech, que llegará en torno a octubre y ya, finalmente en diciembre, en el mercado de vehículos comerciales, Renault prepara el lanzamiento de la furgoneta Trafic E-Tech eléctrica. Asimismo, a finales de año, Renault entregará las primeras unidades del R5 Turbo. "Con estos lanzamientos tenemos la gama más completa del mercado", ha subrayado Navarro.

Igualmente, en cuanto a la producción de España, que representa el 55% de las ventas en el país de la firma, la compañía espera que sus fábricas sigan siendo "tan competitivas" como hasta ahora, con productos que destacan por "calidad".

LA SEGUNDA MARCA EN EL MERCADO DE VEHÍCULOS EN 2025

La firma francesa ha sido en 2025 la segunda marca tanto en el mercado general (que aglutina turismos y vehículos comerciales) como solo en el mercado de turismos. Además, ha pasado de quinta a cuarta marca en el mercado de particulares, muy cerca del tercer puesto, y el tercer año en el que es líder en venta a empresas en el segmento de turismos y en segunda posición en el de vehículos comerciales.

En cuanto a cuota de mercado, la firma Renault ha obtenido un 7,3% en el mercado de turismos, con un crecimiento de 1,3 puntos porcentuales y la marca "aspira a más" en 2026.

"Tenemos un crecimiento muy sólido y sano. 2025 ha sido un superaño para nosotros, logrado por nuestros grandes productos y por la capacidad de satisfacer a nuestros clientes", ha destacado el director de Ventas, Jesús Bóveda.

En el mercado de electrificados (que incluye híbridos, híbridos enchufables y eléctricos), Renault hace el 52% de sus ventas de turismos. Este crecimiento es fruto del potencial de los turismos híbridos de la firma francesa, que suponen el 43% de sus comercializaciones, y la fortaleza de modelos como el Renault 5 E-Tech, con 4.123 matriculaciones.

ALPINE SIXTUPLICA SUS CIFRAS

De su lado, la marca Alpine ha crecido un 544%, lo que supone multiplicar por seis sus ventas en España, con arreglo al impulso de las ventas de electrificados de la firma. Otro de los pilares ha sido el producto, así como las diferentes acciones comerciales que le ha dado "notoriedad de marca". "Hemos crecido de forma excepcional", ha destacado el director de Alpine en España, Dan García.

Por modelos, el A290 ha logrado 387 matriculaciones. De su lado, El A110 se ha posicionado como líder de segmento. Actualmente, Alpine cuenta con 15 concesionarios y puntos de venta y servicio de posventa en España.

"2026 nos va a pedir más y vamos a ir a por más. Va a ser un año histórico", ha añadido García, que ha adelantado que este año van a apostar su crecimiento al impulso del A390, y con la vista puesta en ampliar su red de concesionarios hasta 20.