Renault y sindicatos se reunirán el jueves tras el "máximo" de la empresa y la amenaza de movilizaciones - RENAULT

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault y los sindicatos se reunirán de nuevo este jueves, 7 de mayo, después de que la empresa presentara su última propuesta, que aseguró que constituye "el máximo" para alcanzar un acuerdo sin hacer peligrar la competitividad de las factorías españolas, pero que los representantes de los trabajadores consideran "insuficiente" e "inasumible" con la amenaza de movilizaciones y la ruptura de la "paz social" si no hay un cambio en la oferta.

La empresa del rombo acudirá a esta décima reunión tras presentar su última propuesta, que contempla una subida para 2026 del IPC más un punto y una paga no consolidable de 400 euros, un incremento del IPC y paga no consolidable de 200 euros para 2027 y una subida del IPC para el año siguiente, mientras que en el ámbito del empleo ofreció la creación de 100 nuevos contratos indefinidos, además de otros ajustes en materia de jubilaciones.

En cuanto a la bolsa de horas y flexibilidad planteó reducir a 18 los sábados por bolsa de trabajo, ofreció desarrollar una nueva política de desconexión digital a lo largo de este año y abordar anualmente, en el marco de la negociación de los calendarios laborales, la posibilidad de establecer o no rotación de turnos durante los periodos vacacionales. Además, planteó otras propuestas en el ámbito de salud laboral como garantizar una temperatura mínima de 16 grados en los puestos de taller o la implantación de un plan integral de salud con diversas medidas.

Sin embargo, los sindicatos mantienen que la propuesta salarial para los próximos tres años es "insuficiente" e "inasumible" y han dejado ver la posibilidad de convocar protestas e incluso huelgas si la empresa no "recapacita".

Así, UGT manifestó tras la última reunión la "imposibilidad" de avanzar en la negociación ante lo que considera unas propuestas "insuficientes" y criticó la "falta de sensibilidad" por no reconocer los esfuerzos de los trabajadores, que a su juicio debe ser reflejado en el aumento del salario, que reclama se sitúe por encima del IPC, con cláusula de revisión al alza, una paga de beneficios para los años de vigencia del convenio o mayor subida de los pluses con horas extras incluidas.

También considera necesario que haya un esfuerzo de la empresa por el "rejuvenecimiento" de la plantilla, por lo que ve insuficiente 100 contratos indefinidos, al tiempo que ve "escasa" la oferta de reducción de sábados de trabajo por bolsa.

Ante ello, ha advertido de que si la empresa no "recapacita" y presenta otros planteamientos habrá movilizaciones y huelgas en los centros de trabajo.

RUPTURA DE LA "PAZ SOCIAL"

En una línea similar se expresó CCOO, que considera "totalmente inasumible" e "inaceptable" la oferta de Renault y ha advertido de que se "rompe la paz social" por la "falta de empatía" de la empresa con una oferta en material salarial que el sindicato entiende que muestra su "desprecio" al esfuerzo de los trabajadores, por lo que ha situado la negociación en un punto de "bloqueo" del que ve difícil "salir".

CCOO ha exigido una mejora de oferta salarial y ha calificado de "trampantojo" la última oferta con la posibilidad de que una subida salarial insuficiente se convierta en una bajada de sueldo "encubierta" si no se cumplen objetivos de la prima de resultados y la nueva prima de contribución colectiva.

Además, el sindicato cree que la empresa no entiende lo que demandan los trabajadores cuando plantea reducir el máximo de convocatorias de trabajo por bolsa de 20 a 18 y ha advertido de que si la planteada en la reunión del 20 de abril (anterior día de negociación) es la última "habrá conflicto".

Por su parte, el Sindicato de Cuadros y Profesionales criticó tras la última jornada de negociación, que calificó de "fracaso absoluto", que la empresa "esquive" el núcleo de las demandas de los trabajadores.

En la misma línea, censuró que la empresa trasladara que no hay "margen" para seguir avanzando tras una propuesta salarial de "mera burla" o una cifra "muy alejada" de los aceptable en la limitación a 18 sábados trabajados como máximo, por lo que advirtió de que no habrá acuerdo mientras no se aborde "con seriedad" una actualización salarial "justa" para toda la plantilla y un modelo de flexibilidad que permita conciliar.

De la misma forma, CGT aseguró que la paga de 200 euros no consolidable es una "bochornosa oferta" y un "insulto" a la plantilla y dio por rotas las negociaciones, por lo que pidió a la Dirección de la empresa que reflexionara para presentar una propuesta "acorde" a los esfuerzos de los trabajadores.