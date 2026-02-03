Renault 4 E-Tech, el eléctrico 'Made in Europe' de 400 kilómetros de autonomía, desde 24.750 euros

Archivo - Renault 4 E-Tech - RENAULT - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renault combina modernidad y estilo 'vintage' en su nueva apuesta 100% eléctrica de su mítico Renault 4, ahora rebautizado como Renault 4 E-Tech, con una autonomía de hasta 402 kilómetros y ya disponible en los concesionarios españoles por un importe desde 24.750 euros.

En concreto, el modelo eléctrico de Renault articula su gama en torno a una versión principal con batería de 52 kWh y motor de 110 kW (150 CV), que le permite alcanzar hasta 408 km de autonomía WLTP. El motor, compartido con otros modelos eléctricos de la marca, garantiza prestaciones ágiles, con una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 8,5 segundos.

La gama se completa con una variante de 90 kW (120 CV) y batería de 40 kWh, que supera los 300 km de autonomía WLTP, ofreciendo una alternativa más accesible sin renunciar a la eficiencia. Ambas versiones incorporan cargador bidireccional AC de 11 kW, mientras que la carga rápida en corriente continua alcanza 100 kW o 80 kW, según la configuración, permitiendo recuperar del 15 al 80% de la batería en unos 30 minutos.

Este modelo de Renault, íntegramente fabricado en Europa y perteneciente al segmento B, nace sobre la plataforma AmpR Small, la misma base de Renault 5 E-Tech eléctrico. Aunque comparten un 68% de piezas, Renault 4 E-Tech eléctrico incorpora elementos específicos como el sistema Extended Grip y una capacidad de remolque de 750 kg, lo que amplía su uso a todo tipo de trayectos y superficies.

AMPLIAS PROPORCIONES Y MODERNO EXTERIOR

Renault 4 E-Tech eléctrico se sitúa en la parte alta del segmento B gracias a sus 4,14 m de largo, 1,80 m de ancho y 1,57 m de alto. Su distancia entre ejes de 2,62 m permite ofrecer un habitáculo amplio para cinco ocupantes.

El interior suma 23,3 litros de almacenamiento adicional, repartidos en bolsillos tipo canguro, huecos para botellas, tomas USB-C y portaobjetos en puertas y consola. Para lograr un maletero realmente funcional, Renault amplió la apertura del portón y reubicó las luces para obtener una forma completamente recta.

El portón desciende hasta el paragolpes, lo que permite un umbral de carga de solo 61 cm, unos 10 cm más bajo que la media del segmento, facilitando la carga de objetos pesados o voluminosos.

Por la parte delantera, el frontal es el gran protagonista. Renault estrena en el R4 E-Tech la primera calandra luminosa monobloque del mundo, una pieza de 1,45 m con contorno LED continuo y logo iluminado. Esta calandra está realizada en una sola pieza transversal compuesta por dos ópticas con forma redondeada y un contorno que recuerda a la moldura cromada del histórico Renault 4.

"Este contorno no pasa desapercibido ya que, al igual que el logotipo de Renault en el centro, se ilumina sin ninguna zona negra y sin interrupción en su línea luminosa", explica la firma.

GRAN EXPERIENCIA DE SEGURIDAD Y TECNOLÓGICA

Renault 4 E-Tech eléctrico incorpora 26 asistentes a la conducción, conducción autónoma de nivel 2 y un nuevo sistema de frenado de emergencia que reduce a la mitad el tiempo de reacción. También añade funciones como Safety Score, Safety Coach y Fireman Access para intervenciones rápidas en caso de incendio en la batería.

La experiencia digital se apoya en el sistema openR link con servicios Google y un avatar interactivo llamado reno, que utiliza inteligencia artificial para facilitar el uso del vehículo eléctrico. Además, el cargador bidireccional de 11 kW permite funciones V2L, convirtiendo al coche en una fuente de energía capaz de alimentar dispositivos o devolver electricidad a la red.

TRES VERSIONES

Renault busca ofrecer una gama sencilla de comprender para el cliente, con tres niveles de acabado. El primer acabado, el de serie y entrada en la gama, parte de un precio sin descuentos de 30.050 euros. En la versión de autonomía confort (de hasta 402 kilómetros), este acabado está disponible desde 33.050 y se ofrecen los otros dos acabados --Techno e Iconic-- disponibles desde 35.050 y 37.050 euros, respectivamente.

Desde el acabado Techno se ofrece la función one pedal, que permite "detenerse en un semáforo sin casi pisar el freno". Este modo intensifica la frenada regenerativa hasta detener el vehículo sin usar el freno, facilitando la conducción urbana y las maniobras. Se desactiva automáticamente en marcha atrás y en el modo Snow del Extended Grip.

Toda la gama incorpora llantas de 18 pulgadas (46 cm), cada una con un diseño inspirado en series especiales de Renault 4 original. En la versión de acceso, Evolution, los embellecedores optimizados para la aerodinámica se denominan 'Jogging'.

El acabado Techno recibe llantas de aleación diamantadas 'Sixties', cuya particularidad es estar compuestas por cuatro radios como un guiño al nombre del modelo. Por último, el acabado iconic está equipado con llantas de aleación también diamantadas llamadas 'Parisienne', con un estilo gráfico sofisticado y dinámico.

"El Renault 4 E-tech es un vehículo que se reinventa pero que mantiene intacto su ADN. Es un coche polivalente, con gran habitabilidad y dotado de las últimas novedades tecnológicas y de seguridad. Sin duda, este coche tiene mucho más potencial del logrado hasta ahora", ha afirmado el director general de Renault España, Erdem Kizildere.

En esta apuesta de Renault por ofrecer una gama completa de coches eléctricos, a la que próximamente se sumará el Renault Twingo, hace que la compañía haya decidido adelantar hasta 4.500 euros del Plan Auto+ para los clientes que están esperando las ayudas.

Además, la firma tiene un acuerdo con Iberdrola que permite garantizar hasta 10.000 kilómetros anuales de carga gratuita durante tres años, en el hogar que tenga un contrato con la compañía energética.