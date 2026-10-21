Renault Trucks nombra director general para España y Portugal a José Antonio Mannucci desde 2027

José Antonio Mannucci - RENAULT TRUCKS

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault Trucks (propiedad de Grupo Volvo) ha nombrado a José Antonio Mannucci como nuevo director general para España y Portugal a partir del próximo 1 de enero de 2027, con el foco en el desarrollo de servicios, comercial y de personas.

El directivo sustituye en el cargo a François Bottinelli, quien culmina su etapa al frente de Renault Trucks Iberia después de nueve años de exitosa gestión y asumirá nuevas responsabilidades como director general de Africa & LAPAC (Latinoamérica y Asia-Pacífico) en Renault Trucks Internacional.

Mannucci se incorpora a su nuevo cargo tras más de 25 años de carrera profesional ligada al vehículo industrial y comercial, cuenta con experiencia directiva de primer nivel en varias marcas, dentro y fuera del Grupo y en distintos mercados de Europa y América Latina.

Además, el directivo tiene un vínculo muy cercano con el mercado ibérico tras 12 años de trayectoria en estos mercados, habiendo pasado los últimos 7 años de su carrera al frente de Volvo Financial Services en España y Portugal, donde ha dirigido la operación de financiación de marca.

Mannucci es licenciado en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad del Pacífico (Lima) y ha completado programas de alta dirección en el IMD (Suiza) y en la Stockholm School of Economics.

"Estoy enormemente motivado de sumarme a la gran familia de Renault Trucks en España y Portugal, asumiendo este nuevo reto en el sector transporte que tanto me apasiona, y comprometido para seguir forjando de la mano del gran equipo Renault Trucks y su red de distribución relaciones duraderas y exitosas con nuestros clientes actuales y con quienes sumaremos a lo largo de este camino", ha afirmado Mannucci.