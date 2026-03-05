Renault valora "avances" en el convenio, aunque pide medidas para reducir el absentismo

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault ha valorado los "avances" que se han producido este jueves en la reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo, en la que ha aceptado algunos aspectos sociales planteados por los sindicatos, pero ha pedido medidas y herramientas para reducir el absentismo que, junto a incapacidades temporales y licencias, impiden una organización "racional".

Renault, que ha señalado la necesidad de seguir acercando posturas para poder optar a las futuras adjudicaciones de vehículos, ha explicado que en la reunión --la cuarta tras la de constitución de la comisión negociadora-- ha querido demostrar su "voluntad de avanzar" con la aceptación de algunos de los aspectos sociales solicitados por la representación de los trabajadores.

Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa, ha mostrado su preocupación en las dificultades organizativas y ha solicitado el acuerdo para aprobar herramientas y procedimientos que atenúen sus consecuencias.

En el caso de que se llegase a un acuerdo de convenio, la empresa ha manifestado que podría acordar las propuestas sindicales de un aumento en un 10 por ciento de las condiciones económicas de los contratos de teletrabajo, con una disposición a mejorar las condiciones de adquisición de vehículos y renting y eliminar así los sorteos de vehículos, incrementar el préstamo para adquisición o reforma de vivienda de 9.000 a 12.000 euros y continuar avanzando con la implementación de la escuela de mayores de 50 años.

De la misma forma, ve viable la elaboración de un Plan de Movilidad sostenible en el que tratar la ampliación de puntos de recarga para coches eléctricos, así como otras solicitudes contenidas en la plataforma relacionadas con este tema y la modificación de los artículos 57 y 58 del convenio colectivo sobre la penalización en los expedientes disciplinarios.

También se ha mostrado dispuesta a conservar la venta de piezas sobrantes (almacenillo) con la revisión de las normas de uso de las mismas, seguir con la igualación de la aportación mínima a la Mutua, que en el año 2026 ascendería a 456 euros al año por trabajador, así como mantener el premio de antigüedad en las condiciones del actual convenio y conceder una ayuda de 500 euros a las victimas de violencia de género por cambio de centro de trabajo en caso de traslado de domicilio.

ALTO NIVEL DE ABSENTISMO

Por otro lado, la Dirección de la empresa ha insistido en que no puede dar respuesta afirmativa a ninguna de las peticiones que impliquen una ampliación de los permisos debido a los "elevados" niveles de absentismo en la empresa.

En este punto, Renault ha asegurado que el absentismo ha aumentado en un 97,95 por ciento desde el año 2019, que las horas de incapacidad temporal se han incrementado en un 142 por ciento y el disfrute de licencias ha crecido un 88,46.

"Estos datos, junto con el no preaviso en el uso de las licencias y la acumulación de las mismas en ciertos días de la semana, hacen imposible una organización racional, impidiendo el disfrute de otros permisos individuales generados por otros compañeros por diferentes conceptos", ha señalado la empresa.

Debido a esto, ha solicitado a las organizaciones sindicales su compromiso para establecer herramientas, normas y procedimientos que "minimicen" los efectos del absentismo en la organización diaria y que ayuden a disminuir los niveles que existen hoy en día.

Además, la empresa ha accedido a mantener la prima de contribución individual, cambiando el enfoque de la misma tanto en el concepto como en la operativa.

La empresa ha reconocido que se ha producido un acercamiento con las organizaciones sindicales al acceder a tratar la modificación de lo relativo a los seguros complementarios de la Seguridad Social y retirar de la plataforma cuestiones como la ampliación de reducción de jornada de 12 a 14 años, otorgar la posibilidad de realizar un contrato indefinido a un hijo de un trabajador fallecido estando en activo, la creación de becas para trabajadores con especial relevancia, por ejemplo, deportistas de élite, y una licencia de hasta ocho horas para acudir al veterinario.

También, según Renault, han accedido a retirar la posibilidad de percibir la nómina en dos cuentas bancarias diferentes y mejorar la licencia por asistencia a mesa electoral por convocatoria de la Junta Electoral central a una jornada completa.