El 'rent a car' incrementa sus matriculaciones un 22,27% en agosto, hasta 3.322 unidades

El canal 'rent a car' cierra el octavo mes del año con un crecimiento en el número de matriculaciones del 22,27% --entre turismos e industriales--, situándose en la cifra de 3.322 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

Por su parte, el canal de empresas registra en agosto un aumento del 19,22%, hasta las 30.587 matriculaciones. En el caso del canal de particulares, crece un 15,74%, con 38.091 matriculaciones.

A lo largo del mes de agosto y, dentro del canal 'rent a car', crecen casi todos los diferentes tipos de motorizaciones, a excepción de los vehículos diésel mild hybrid y los gasolina/eléctrico enchufable, así como los GLP. Destaca un crecimiento de vehículos puramente eléctricos, con un 277,08%, lo que se traduce en 181 unidades nuevas.

Tras él, suben los vehículos diésel/eléctrico enchufable, los cuales percibieron un crecimiento del 100%, tras registrarse 4 nuevas unidades. Finalizando este podio se sitúan los de gasolina/eléctrico con un incremento del 82,14%, hasta las 102 unidades.

En el cómputo total, a lo largo del mes de agosto, los vehículos con motorización diésel (46,90%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los gasolina (27,21%).

En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado es mayor que la registrada en meses anteriores, alcanzando un 5,45%.

Por comunidades autónomas, Cantabria se posiciona como la región con un mayor nivel de crecimiento mensual, si lo comparamos con el mismo mes del ejercicio anterior, (+333,33%). También destacan los datos de Islas Baleares (+300%) y Aragón (+228,57%). Por otro lado, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia, registran los mayores descensos.