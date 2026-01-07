El renting de automoción generó 351.414 operaciones en 2025, un 4,7% más, según AELR

Archivo - Llaves de un vehículo. - AELR - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 351.414 operaciones en 2025, lo que supone un 4,7% más que un año antes, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Así, tal y como ha informado en un comunicado este miércoles la entidad, dicha cifra refleja que algo más de uno de cada cinco vehículos, un 22,2%, que se matricularon en España el año pasado lo fueron mediante renting.

"El renting de automoción ha completado un 2025 positivo en cuanto a las cifras de negocio, con el apoyo creciente de las empresas y los particulares, que ven en esta fórmula una herramienta muy adecuada para realizar sus inversiones", ha señalado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

Por segmentos, entre los datos más destacables de 2025 se encuentran que el renting de turismos aumentó el 4,9%, hasta 277.820 operaciones firmadas, así como que se firmaron en renting 59.787 furgonetas, el 7,5% más. También resalta el hecho de que se suscribieron 7.521 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 19,3%, en la línea de los contratos de renting sobre camiones, que sumaron 4.149, el 1,3% menos.

Sin embargo, las operaciones sobre autobuses fueron 129, el 76,7% más y el renting agrícola movilizó 2.008 operaciones, el 24,1% más que en igual periodo del año pasado. Por tipos de propulsión, en 2025 se matricularon en renting 121.028 vehículos diesel, lo que representó el 34,4% del total adquirido en renting, mientras que los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 204.952, el 58,3% del total.

De su lado, la partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 7,2% del total en renting, hasta 25.433 vehículos. En cuanto a las cifras del mes de diciembre, la organización subraya que en Cataluña se matricularon en renting 2.298 vehículos, el 17,9% menos que en igual mes del ejercicio pasado, mientras que en la Comunidad de Madrid se matricularon 30.079 vehículos, el 2,6% más.

Por último, AELR ha asegurado que Volkswagen fue la marca que más renting de automoción realizó el mes pasado con 2.839 vehículos, el 13% más que en igual mes del año precedente.