REVEL incorpora a Aman Singh Ubhi como nuevo responsable de marketing de afiliados

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

REVEL, compañía de renting de coches para particulares en España, ha incorporado a Aman Singh Ubhi como nuevo responsable de 'affiliate marketing , influencers y 'partnerships lead', según ha informado este martes la empresa en un comunicado.

Desde esta posición, Singh Ubhi se integrará en el área de Marketing, una de las "palancas estratégicas" de crecimiento para la compañía, con el objetivo de impulsar colaboraciones con marcas, instituciones y creadores de contenido.

El nuevo cargo cuenta con una gran trayectoria en este sector, y ha desarrollado su carrera en compañías tecnológicas y 'startups' como Holafly o Fever. En esta última, además, desarrolló su programa global de afiliación, que se consolidó a nivel internacional.

También formó parte de Civitatis y Oxford University Press, donde ha liderado programas de expansión digital, campañas globales de marketing de afiliación y alianzas estratégicas con grandes marcas.

"El renting está evolucionando hacia un modelo en el que la propia experiencia del cliente es tan relevante como el propio vehículo", ha asegurado Aman Signh Ubhi. "Incorporarme a REVEL supone formar parte de un proyecto que entiende esta transformación y la impulsa desde una propuesta digital, clara y cercana", ha añadido.

Por su parte, la CMO de REVEL, Lucía Oyaga, ha destacado que "la llegada de Aman refuerza la apuesta de la empresa por un modelo de marketing cada vez más global".