Rivian recorta un 23,5% sus pérdidas en 2025, hasta unos 'números rojos' de 3.050 millones de euros

Archivo - Fábrica de Rivian - RIVIAN - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de vehículos Rivian ha recortado sus pérdidas un 23,5% en el año 2025 frente a 2024, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 3.626 millones de dólares (3.056 millones de euros), según ha informado la compañía en su cuenta de resultados.

Los ingresos de la compañía aumentaron un 8% en términos interanuales, hasta 5.387 millones de dólares (4.541 millones de euros). Por el negocio automovilístico, Rivian facturó 3.830 millones de dólares (3.228 millones de euros), lo que se traduce en una caída del 15% respecto al año anterior. Los ingresos por el área de software y servicios se triplicaron, hasta 1.557 millones de dólares (1.312 millones de euros).

De su lado, los costes asociados a las ventas se contrajeron en un 15% respecto a 2024, hasta quedarse en la cifra de 5.243 millones de dólares (4.420 millones de euros).

"En 2025, nos centramos en la ejecución mientras sentábamos las bases para una expansión drástica de nuestro negocio", ha afirmado el consejero delegado de Rivian, RJ Scaringe.

En el cuarto trimestre, sin embargo, Rivian ha elevado sus pérdidas en un 14,3%, hasta 804 millones de dólares (677 millones de euros), mientras que las ventas han descendido un 25%, hasta 1.286 millones de dólares (1.084 millones de euros).

De cara a 2026, Rivian espera entregar entre 62.000 y 67.000 vehículos y lograr un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado en negativo, que se situará entre 1.800 y 2.100 millones de dólares (1.517 y 1.770 millones de euros).