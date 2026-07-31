Rivian recorta sus pérdidas un 24% hasta junio tras arrancar las entregas de su nuevo modelo eléctrico

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense Rivian ha recortado sus pérdidas un 24% en el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 1.256 millones de dólares (1.091,5 millones de euros).

Las ventas de la compañía se han elevado un 19,5% en términos interanuales, hasta 3.039 millones de dólares (2.640,9 millones de euros), tras el comienzo de las entregas de su nuevo modelo eléctrico, el R2, con el que aspira a seguir reforzando su crecimiento y rentabilidad "a largo plazo".

En lo que se refiere al segundo trimestre, la pérdida neta atribuida fue de 837 millones de dólares (727,4 millones de euros) comparación con 1.115 millones de dólares (968,9 millones de euros) en el mismo trimestre del año anterior, un 24,9% menos.

Los ingresos consolidados ascendieron a 1.658 millones de dólares (1.440,8 millones de euros), lo que representa un aumento del 27% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se debió a un aumento interanual del 14% en el volumen de entregas.

De cara al conjunto del año 2026, Rivian espera entregar entre 65.000 y 70.000 vehículos y cerrar el ejercicio con un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado negativo de entre 1.800 millones y 2.000 millones de dólares (1.564,2 y 1.738,0 millones de euros).