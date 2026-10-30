Rivian sube un 5% en Bolsa tras recortar pérdidas en el tercer trimestre y elevar previsiones para 2026

Archivo - Modelo de la marca estadounidense Rivian. - RIVIAN - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian ha recortado sus pérdidas un 22,1% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 913 millones de dólares estadounidenses (815,43 millones de euros).

En este contexto, las acciones de Rivian han escalado por encima del 5,7% al arranque de la sesión bursátil de este viernes en Nueva York, con un precio individual por título de 12,08 dólares (10,79 euros), fruto también del incremento de las previsiones.

Los ingresos consolidados ascendieron a 2.155 millones de dólares (1.924,70 millones de euros), lo que representa un aumento del 38 % con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se debió a un aumento interanual del 46% en el volumen de entregas, 81 millones de dólares (72,34 millones de euros) en ingresos relacionados con créditos regulatorios y el sólido desempeño del segmento de software y servicios de la compañía.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado del tercer trimestre fue negativo, por un importe de 435 millones de dólares (388,51 millones de euros), una cifra inferior en un 27% a la del mismo trimestre del año anterior.

"Obtuvimos excelentes resultados con el R2, que se convirtió en nuestro vehículo más vendido por volumen en el tercer trimestre. La respuesta de clientes ha sido excepcional. No podría estar más entusiasmado con las oportunidades que se presentan para Rivian", ha expresado el consejero delegado y fundador de Rivian, RJ Scaringe.

MEJORA PREVISIONES DE ENTREGAS Y EBITDA

En este contexto, la compañía ha mejorado sus previsiones de entregas hasta un rango de entre 67.000 y 70.000 unidades (frente al rango de entre 65.000 y 70.000 vehículos que calculaba con anterioridad), como resultado de las perspectivas de producción y entrega para el cuarto trimestre de 2026.

A su vez, la compañía ha calculado que el Ebitda se mantendrá negativo al cierre del año, pero resultará en una cifra mejor de lo esperado inicialmente, hasta situarse en un rango de entre 1.850 millones y 1.750 millones de dólares (1.652,80 y 1.562,98 millones de euros).