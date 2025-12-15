Ruggero Mughini, nuevo presidente de Iveco España

Iveco Group nombra como nuevo presidente de Iveco España a Ruggero Mughini - IVECO GROUP

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iveco Group ha anunciado el nombramiento de Ruggero Mughini como nuevo presidente de Iveco España desde el próximo 1 de enero de 2026, en sustitución de Ángel Rodriguez Lagunilla, quien emprende nuevos retos profesionales fuera de la compañía.

Ruggero Mughini, que actualmente desempeña el cargo de director general de Iveco para España y Portugal, asumirá el cargo como presidente del grupo para seguir impulsando al "único fabricante en España de vehículos industriales como referente en el sector", según expresa la compañía en un comunicado.

El grupo Iveco ha querido expresar un "sincero reconocimiento" a Ángel Rodríguez Lagunilla por su destacable trayectoria profesional a lo largo de los casi 30 años que ha estado en Iveco y, especialmente, desde 2020, cuando asumió la presidencia del grupo En España.

"Su labor ha ayudado a situar a Iveco entre las principales marcas de la automoción a nivel nacional y regional entre las instituciones", ha sostenido la compañía en un comunicado.

Mughini comenzó su carrera profesional en Iveco en 2001, ocupando diferentes responsabilidades, tanto a nivel nacional como internacional, en las áreas de ventas, posventa y marketing operativo.

En 2013 fue nombrado director general de Iveco Portugal. Años después se convirtió en director de ventas de vehículos pesados para el mercado de Asia y Oceanía (APAC), función que desempeñó hasta su incorporación a la posición actual, de director general de Iveco para España y Portugal.