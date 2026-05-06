Ruiz (Ebro) y Fondevilla (Maersk) proponen cambios en las cadenas de suministro por la geopolítica

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, y el global head of Automotive de Maersk, Antonio Fondevilla, durante la sesión - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, y el global head of Automotive de Maersk, Antonio Fondevilla, han coincidido en la importancia de cambiar las dinámicas de la cadena de suministro y ser más resilientes frente a los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio.

Lo han dicho durante la mesa redonda 'Geopolítica y la nueva cadena de suministro del sector automovilístico' en el marco del 40 IESE Auto Mobility, celebrado este miércoles en Barcelona, en el que Fondevilla ha asegurado que cada vez los eventos disruptivos son "más frecuentes y tienen mayor gravedad", por lo que ha destacado la necesidad de dejar de ser reactivos y ser proactivos para anticiparse a lo que pueda suceder con las cadenas de suministro.

Además, ha afirmado que la subida de precios por la guerra en Oriente Medio en distintas materias como fertilizantes, aluminio, helio y petróleo se producirá en fases, y prevé un efecto 'delay' en esta inflación, ya que "arreglar una refinería o una estación petrolera no se hace de hoy para mañana".

Ruiz ha destacado que, con el cierre del Estrecho, ha habido una parada en la cadena de suministro de petróleo, ya que el 20% del petróleo mundial sale por esta zona y 30-35% de este se exporta a países dependientes del petróleo: "Esto que comenzó hace 50 o 60 días va a generar un efecto dominó".

Asimismo, Fondevilla ha afirmado que la automoción está expuesta prácticamente a todo, mano de obra y materiales: "La multiexposición que tenemos en automoción es complicada y vamos a ver cadenas de suministro afectadas, por lo que hay que ver como reaccionamos o cómo 'proaccionamos' para actuar antes que eso suceda".

Respecto a esta crisis, ha considerado que hay una gran diferencia respecto a las anteriores, que eran de demanda, mientras que esta es sobre la oferta, que "ya no es infinita".

FLUJOS DE MERCADO

A pesar de esto, Ruiz ha dicho que España está "en buena posición" en cuanto al punto de vista energético y ha señalado que es una suerte que en los últimos 8 o 9 años las empresas petroleras hayan invertido en la remodelación de las refinerías, ya que el 80% del Diesel que se consume en el país es refinado.

Ha explicado que el sector de automóvil, precisamente, puede colaborar en la independencia de combustibles fósiles y de las cadenas de suministro, el petróleo y la energía internacional, con la electrificación de las flotas.

Ruiz ha opinado que los países tenderán cada vez más a 'recentralizar' mediante la reindustrialización del territorio, para dotarlo de capacidad productiva: "Comprar una planta, aunque parece inicialmente un riesgo, a largo plazo es una acción inteligente porque estamos comprando activos y capacidad productiva en el territorio para ese proceso de desglobalización parcial".

En este sentido, Fondevilla ha dicho que los grandes flujos de mercado están cambiando a unos flujos más regionales, ya que uno de cada cuatro contenedores que se mueven en el mundo se mueven dentro de Asia, aunque cree que no existe una desglobalización, sino una multipolarización.

SOBRE LA IA

Ruiz ha explicado que en Ebro están construyendo una infraestructura informática desde cero, con nuevos programas y nuevas tecnologías, para generar una plataforma que permita implementar un modelo de IA adecuado a las necesidades del grupo: "Entender qué es lo que quiere el consumidor, relacionarlo con nuestro proceso productivo y este con la cadena de suministro dual".

Ha afirmado que le gustaría crear un 'digital twin', un modelo virtual, donde dibujar todo este proceso desde el inicio, desde la producción hasta el cliente final, y ha considerado que la IA va a ser un "elemento troncal" en su futuro.