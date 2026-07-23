Sánchez destaca que el acuerdo de Geely y Ford demuestra "la capacidad de España para atraer inversiones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick (c), durante el recorrido por las instalaciones de la factoría de Ford en Almussafes. - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que el anuncio de Ford y Geely de unirse en una 'joint venture' para producir conjuntamente cinco vehículos en la fábrica de Almussafes (Valencia) "demuestra algo muy importante, y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad".

Así lo ha señalado durante su visita este jueves a la fábrica valenciana, en un acto para anunciar que Ford y la empresa china Geely crearán una empresa conjunta que fabricará un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes (Valencia) a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

En la jornada han participado el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick; el vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, Victor Young y el vicepresidente de Geely Auto Group, Alex Nan, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Asimismo, han acudido, además de Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Pedro Sánchez ha destacado que en año 2024 el Gobierno central aprobó el primer mecanismo RED, que se ha prorrogado hasta finales del año 2026, que ha tenido un coste de 45 millones de euros y ha permitido "proteger el empleo, facilitar la formación de alrededor de 4.000 trabajadores y trabajadoras y acompañar la adaptación a los nuevos procesos productivos".

"Y además, vamos a seguir comprometidos trabajando conjuntamente con la Generalitat Valenciana en el apoyo financiero para este mismo año 2026 al proyecto de ensamblaje de baterías, que es fundamental también para el Gobierno de España por su importante impulso tractor para todo el ecosistema industrial valenciano y también el conjunto del país", ha añadido.

"RECUPERACIÓN Y CONFIANZA" TRAS EL GOLPE DE LA DANA

El jefe del Ejecutivo ha recordado cómo la dana del 29 de octubre de 2024 "golpeó con enorme dureza" a Valencia, incluida su industria, y ha señalado que el anuncio de este jueves representa "futuro" y "recuperación, de confianza, de crecimiento y de prosperidad" para toda la Comunitat Valenciana.

El presidente ha subrayado que "decisiones industriales de esta magnitud no responden a balances y estrategias empresariales" sino que "necesitan de un suelo firme en el que germinar, y eso es lo que ofrece esta tierra: capacidad tecnológica, conocimiento, talento y, sobre todo, el mejor capital humano". "Eso es Almussafes y eso es lo que ha hecho posible esta transformación", ha destacado.

Además, ha agradecido el liderazgo de la dirección de Ford y el trabajo de los representantes sindicales y de los trabajadores que "han contribuido a hacer realidad este proyecto".

Sánchez ha afirmado que la voluntad del Gobierno central es que la transformación del sector automovilístico "se traduzca en más industria, en más empleos y en más empresas", y que estos trabajos sean "más estables, cualitativos y con más futuro".

Asimismo, ha explicado el Gobierno ha movilizado 4.800 millones de euros a través del PERTE del vehículo eléctrico y conectado para "atraer inversión, para impulsar la innovación y para reforzar la cadena de valor".

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