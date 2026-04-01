El Sandero se convierte en número uno en ventas de marzo y el más buscado del primer trimestre - DACIA/TOYOTA

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha alcanzado el liderato de automóviles más vendidos por primera vez en un mes de 2026. Concretamente en marzo, el modelo del grupo Renault alcanzó las 3.317 matriculaciones (-15,7% con respecto al año pasado), tras ver como el Peugeot 208 y el Ibiza le adelantaban en enero y febrero.

A continuación, en segundo lugar se ha situado el Toyota C-HR, que ha sumado 2.913 registros en el tercer mes del año (+42%). También de forma muy reñida se han posicionado en tercer y cuarto lugar el Peugeot 208 y el Toyota Corolla, con apenas 14 anotaciones de diferencia (hasta alcanzar 2.089 y 2.046 unidades matriculadas, con aumentos respectivos d el 0,4% y del 61%) y el quinto lugar ha sido para el Seat Ibiza con 2.697 anotaciones (+24%).

Completan el 'top 10', ya por debajo de las 2.600 matriculaciones por modelo, el Hyundai Tucson (2.592 unidades matriculadas), el Nissan Qashqai (2.553), el Seat Arona (2.361), el Toyota Yaris Cross (2.243) y el MG3 (2.198).

En el sumatorio de los primeros tres meses del año, Sandero, el modelo con motorización gasolina-GLP (gas licuado de petróleo) recupera el liderazgo en el primer primer trimestre con 7.526 operaciones ganando el dominio del Seat Ibiza hasta febrero, pese a haber desacelerado sus operaciones en un 17,4% con respecto al año pasado. Cabe recordar que este modelo ha sido el más deseado en los últimos 12 años en el mercado nacional.

Por su parte, el Ibiza ocupa el segundo lugar con 7.202 unidades (+26%), con una mínima ventaja sobre el Toyota C-HR (7.033 unidades, +42%) hasta el mes de marzo. El 'top 5' de los dos primeros meses del año queda compuesto por el Peugeot 208 (6.748 unidades comercializadas, +19,7%) y el Toyota Corolla (con 6.189 anotaciones,+14,5%). Mientras, el 'top 10' hasta marzo lo conforman el Seat Arona (5.701, -2,76%)), Nissan Qashqai (5.697, -9,7%), el Renault Clio (5.497, -5,1%), el Yaris Cross (5.383, +27,9%) y el MG ZS (5.120, -37,4%).

TOYOTA, LA MARCA MÁS VENDIDA HASTA MARZO

En cuanto a las marcas, Toyota ha repetido en marzo como la firma líder en el mercado de nuevas matriculaciones en España. Con 11.930 unidades vendidas, Toyota logra marcar distancias con el resto de marcas, con una subida interanual del 67% con respecto al año pasado y tras haber colocado tres modelos entre los 10 más deseados por los conductores españoles.

En segunda posición se ha situado Volkswagen que ha cerrado marzo con una subida de sus matriculaciones del 44,7% y 8.483 apuntes, siendo casi un cuarto de sus ventas pertenecientes al nuevo T-Roc (1.998). Le siguieron Renault (con 8.170 registros), Seat (7.379) y Hyundai (6.958 anotaciones).

La clasificación de las 10 marcas más populares de marzo en España la completan Peugeot (con 6.303 unidades vendidas), Kia (6.258), Dacia (5.903), Mercedes (5.329) y MG (con 5.026 registros), que se coloca por primera vez en un mes del año entre las diez marcas con más comercializaciones y la primera marca de origen chino en hacerlo en 2026.

En cuanto a la suma de los tres primeros meses del año y apoyada por el fuerte resultado de marzo --más de un tercio de sus ventas hasta el momento--, Toyota es líder indiscutible en el ranking de marcas con 27.512 matriculaciones (un 20,3% más), muy por delante de Renault, Volkswagen y Seat que superan ya las 18.000 anotaciones (18.849, 18.546 y 18.128, respectivamente) y que pugnan hasta el momento por el segundo lugar.

Completan el 'top 10', Peugeot (15.698), Kia (14.950 registros), Mercedes (14.008), Dacia (13,198), Hyundai (12.711) y BMW (11.760)