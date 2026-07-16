Santana presenta Cajal, su todoterreno diésel de 163 CV y que tendrá un precio inferior a 50.000 euros - SANTANA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santana Motors ha presentado el nuevo Cajal, el segundo modelo de la nueva etapa de la histórica marca de Linares (Jaén), con el que refuerza su apuesta por el segmento de los todoterrenos tradicionales frente al auge de los SUV.

El fabricante jienense ha indicado que el precio definitivo dependerá de la homologación final de emisiones y consumos, aunque trabaja para que la versión presentada se sitúe por debajo de los 50.000 euros. La marca prevé anunciar el precio definitivo en septiembre y realizar las primeras entregas en diciembre. Mientras tanto, ya ha abierto una lista de espera a través de su red de concesionarios para este modelo.

Tras el lanzamiento previsto para septiembre, la gama incorporará antes de finalizar el año una versión de autonomía extendida (EREV), equipada con un sistema eléctrico cuyo motor de combustión actúa exclusivamente como generador para recargar la batería y que contará con etiqueta ECO de la DGT. Del mismo modo, la compañía pretende terminar el 2026 con una gama de hasta cinco vehículos.

Igualmente, Santana ha señalado que el Cajal está concebido como un vehículo orientado al uso fuera del asfalto, gracias a una arquitectura basada en un chasis de largueros y traviesas, tracción total conectable, caja reductora y tres bloqueos de diferencial.

El modelo está equipado con un motor diésel de 2.0 litros de origen Cummins que desarrolla 163 caballos de potencia y 390 Nm de par máximo, asociado de serie a una transmisión automática ZF de ocho velocidades. El sistema dispone de once modos de conducción adaptados a distintos terrenos, entre ellos asfalto, nieve, arena, barro, roca o vadeo.

En cuanto a sus capacidades todoterreno, el Cajal ofrece una altura libre al suelo de 22 centímetros, ángulos de ataque y salida de 37 y 31 grados, respectivamente, una capacidad de vadeo de hasta 80 centímetros y una capacidad de remolque de 2.500 kilogramos. Además, incorpora un depósito de combustible de 85 litros.

SANTANA BUSCA SU SEÑA DE IDENTIDAD

La compañía ha explicado que el lanzamiento responde a la voluntad de recuperar el legado de Santana en el segmento de los vehículos todoterreno, un mercado que considera cada vez menos representado frente al crecimiento de los SUV.

En este caso, el nuevo Cajal rinde homenaje al científico Santiago Ramón y Cajal como parte de una estrategia para reforzar la identidad española de la marca en los mercados internacionales. De igual manera, la marca ha anunciado que los próximos modelos de su gama adoptarán nombres inspirados en figuras históricas y lugares emblemáticos de España.

En el interior, el nuevo todoterreno incorpora un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, una pantalla central multimedia de 12,8 pulgadas y otra pantalla del mismo tamaño para el acompañante, desde la que se puede consultar información específica para la conducción todoterreno, como la inclinación del vehículo, la profundidad de vadeo, la brújula o el estado de la transmisión y los bloqueos de diferencial.

El equipamiento incluye también techo panorámico, tapicería de cuero, sistema de sonido con diez altavoces y subwoofer, cargador inalámbrico de 50 vatios y varios puntos de alimentación repartidos por el habitáculo.

Santana prevé cerrar 2026 con una red de 60 concesionarios, con una cobertura del 95% del territorio nacional, dentro de una estrategia comercial que pondrá el acento en el origen español de la compañía y en su producción en la planta de Linares.