Santana refuerza su dirección financiera y su consejo con Fernando Abella y Javier de Rocafort

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santana Motors ha anunciado la incorporación a su cúpula directiva de Fernando Abella como 'chief financial oficer' (CFO) y de Javier de Rocafort como consejero independiente.

Con estas incorporaciones, Santana Motors "refuerza su estructura de dirección y supervisión en un momento decisivo para el desarrollo de la compañía".

La compañía jienense reflotada por medio del consorcio formado por Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. y Anhui Coronet Tech Co. ya cuenta con más de 45 concesionarios, así como con un sólido acuerdo de colaboración con el fabricante BAIC, que permitirá la producción en Linares de nuevos modelos SUV 4x4 que llegarán este año 2026.

"La incorporación de Fernando Abella y Javier de Rocafort supone un paso importante en esta nueva etapa de la compañía. Su experiencia en gestión, finanzas y dirección empresarial refuerza áreas clave para el desarrollo del proyecto y aporta una base sólida para afrontar los próximos hitos de crecimiento", ha expresado el consejero delegado de Santana Motors, Edu Blanco.

Santana reporta que Fernando Abella llega a la compañía tras desempeñar una amplia trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, donde ha ocupado distintas posiciones como consejero y ejecutivo dentro del Grupo Telefónica tanto en España como en Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha sido consejero en diversas compañías en ambos mercados, incluyendo filiales de Telefónica Móviles en varios países.

"Me incorporo a Santana Motors con gran ilusión por formar parte de un proyecto tan atractivo como la recuperación de una marca icónica de la industria española. Santana está dando pasos muy consistentes y en la dirección correcta, y es un reto apasionante contribuir desde el área financiera a consolidar esta nueva etapa y acompañar su crecimiento", ha señalado Abella.

Por su parte, Javier de Rocafort se incorpora como consejero independiente, aportando una sólida trayectoria internacional en el ámbito financiero y de inversión, con especial foco en proyectos de crecimiento empresarial, y también en el tecnológico, tras haber formado parte del consejo en compañías del sector de la automoción desde 2010.

"Estoy muy contento de poder participar en el asentamiento empresarial de Santana Motors en un momento tan relevante. Afronto esta incorporación con muchas ganas de aportar mi experiencia y conocimiento, contribuyendo a fortalecer la gestión y a apoyar el desarrollo estratégico de la compañía en esta fase de consolidación y expansión", ha manifestado de Rocafort.