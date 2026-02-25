Saretec Group refuerza su propuesta europea en gestión de flotas con la adquisición de Aficar Mobility

Flota de coches - MOBIUS

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Saretec Group, grupo especializado en peritación y soluciones digitales para aseguradoras y empresas, ha adquirido Aficar Mobility, firma independiente con sede en Lyon, especializada en gestión y optimización de flotas corporativas.

La compañía se integra así en la división de movilidad del grupo, junto a Mobius, empresa española especializada en servicios tecnológicos para la gestión operativa de flotas.

La operación refuerza la estrategia del grupo en movilidad al integrar en una misma propuesta la gestión operativa de flotas y el asesoramiento estratégico independiente, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de los vehículos y aumentar la visibilidad y el control de la gestión de la flota.

Desde 2023, Saretec ha desarrollado una línea específica de movilidad. La integración de Mobius permitió desplegar capacidades operativas en la gestión de mantenimientos, reparaciones, siniestros y peritaciones, apoyadas en tecnología propia. Con la incorporación de Aficar Mobility, el grupo añade ahora la gestión estratégica de flotas orientada a la toma de decisiones del gestor.

Fundada en 2004, Aficar Mobility ha trabajado sobre más de 200.000 vehículos, acompañando a empresas en la optimización del coste total de propiedad (TCO), la definición de políticas de flota y la mejora de la eficiencia operativa. Su enfoque se centra en dotar a los gestores de flotas de información, control y capacidad de decisión.

La complementariedad entre Aficar Mobility y Mobius les permitirá operar en todo el ciclo de vida de una flota, desde la definición de la estrategia hasta la ejecución operativa en el día a día. Esto se traduce en menos tiempo de vehículo parado, mayor previsibilidad en la gestión y una mejor experiencia del conductor, especialmente cuando su movilidad se detiene.

"Esta operación refuerza un modelo basado en la complementariedad para ofrecer al gestor de flota más control, visibilidad y resultados medibles en su operativa diaria", ha explicado el consejero delegado de Mobius, Fernando Pérez Granero.

Por su parte, el fundador de Aficar Mobility, Alain Guillemier, ha destacado que esta unión les permite ampliar sus capacidades, manteniendo su ADN y su exigencia de ofrecer un servicio a medida. "Juntos, ofrecemos ahora un dispositivo coherente, desde la estrategia hasta la operación, al servicio de nuestros clientes", ha pronosticado.