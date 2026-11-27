Archivo - Seat e Indra planean abrir proyectos de Defensa para fabricar vehículos militares y drones en Martorell - David Oller - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seat e Indra se encuentran en conversaciones para explorar oportunidades de colaboración en el sector de la Defensa, con posibles proyectos relacionados con la fabricación y el desarrollo de vehículos militares, drones y otras tecnologías de uso dual, es decir, aplicables tanto al ámbito civil como al militar, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

El futuro acuerdo podría establecer un marco de colaboración para estudiar la viabilidad de posibles proyectos conjuntos. Según ha adelantado 'Expansión', el próximo martes tendrá lugar una cumbre en Barcelona en la que participarán los primeros ejecutivos de ambos grupos industriales españoles.

Entre las opciones que se analizarán figuran el diseño de prototipos, la fabricación y el mantenimiento de drones, así como el desarrollo de vehículos militares tripulados y sistemas autónomos no tripulados.

La colaboración también podría incluir trabajos de ingeniería vinculados a proyectos de Defensa. No obstante, el memorando serviría principalmente para iniciar las conversaciones y determinar qué iniciativas tienen sentido desde el punto de vista económico, empresarial y estratégico para ambas compañías.

EL GOBIERNO HABRÍA PEDIDO LA COLABORACIÓN DE SEAT

La posible entrada de Seat en este sector se produce después de que tanto el Gobierno central como el de Cataluña hubiesen solicitado en el mes de junio a la compañía automovilística que participe en proyectos estratégicos relacionados con la Defensa.

Indra y Seat habrían mantenido diferentes reuniones desde principios de año para analizar posibles vías de colaboración, entre ellas la fabricación de vehículos militares no destinados al combate en la planta de Martorell (Barcelona).

La fábrica catalana acaba de iniciar la producción de dos nuevos modelos, con el ID. Polo y el Cupra Raval y prevé aumentar su cadencia de fabricación en 2027 ante la buena aceptación que han tenido estos dos modelos en el mercado. De hecho, planifican llegar a su tope de producción para el próximo año, con 2.500 vehículos al día y la entrega de más de 100.000 Cupra Raval el próximo año.

Además, el presidente y consejero delegado de Seat, Markus Haupt, expresó en el Salón del Automóvil de París que Martorell se encuentra "luchando" la adjudicación de una nueva plataforma de vehículos por parte del grupo Volkswagen, aunque el futuro de la compañía también se encuentra en 'el aire'.

El pasado mes de septiembre desde Alemania, concretamente desde el medio económico alemán 'WirtschaftsWoche', se publicó que el grupo Volkswagen planificaba el fin de las operaciones de Seat a partir de 2029 para centrar los recursos únicamente a Cupra.

Ante esta noticia, desde el fabricante de Martorell manifestaron a Europa Press que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto". Es por ello que Seat estaría abriendo otra puerta de negocio ante un futuro que todavía no ha concretado el grupo Volkswagen.

EN PARALELO A LAS CONVERSACIONES CON AGGITY

El posible acuerdo con Indra se enmarca también en la estrategia de diversificación de la compañía automovilística y coincide con los movimientos del grupo Volkswagen para explorar oportunidades en el ámbito de la Defensa.

Además, Seat ha mantenido conversaciones con otras empresas de la industria española de Defensa. Entre ellas destaca la compañía tecnológica Aggity, con la que estudia la posibilidad de fabricar drones de forma conjunta.