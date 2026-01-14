Seat, Mercedes-Benz y BMW, las mejores empresas de automoción en atraer talento, según Merco Talento

Archivo - Logo Seat - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seat, Mercedes-Benz y BMW encabezan la clasificación de las mejores empresas del sector de la automoción en atraer y fidelizar talento en España durante el último ejercicio, de acuerdo con el Merco Talento España 2025, en el que figura Inditex como la mejor compañía en este ámbito a nivel general.

A continuación, Toyota y Tesla completan el 'top 5' de empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento. Grupo Volkswagen y Grupo Renault también figuran en el ranking, en sexta y séptima posición, respectivamente.

En el ranking general, Seat aparece en el 70º puesto, con una valoración de 4.974 puntos, seguida de cerca por Mercedes-Benz, que figura en el 72º puesto (con 4.904 puntos) y BMW, en el puesto número 80 (con 4.235 puntos). Las tres compañías han rebajado posiciones respecto a 2024.

Seguidamente, Toyota ha bajado del 79º al 88º lugar del ranking, con 3.748 puntos, y Tesla se ha quedado fuera de las 100 primeras compañías, al descender al puesto 102º (con 2.912 puntos). En este grupo también se encuentran Grupo Volkswagen (en el puesto 136º) y el Grupo Renault (en el puesto 164º).

El monitor ha contado con las opiniones de 31.289 trabajadores --propios, del sector y de grandes compañías--, 9.127 universitarios y estudiantes de FP, 838 alumnos de escuelas de negocio, 7.000 ciudadanos, 318 expertos en recursos humanos, 75 representantes sindicales y 78 catedráticos, además del análisis de 573.978 menciones en el entorno digital en colaboración con Nethodology.

Como novedad, el estudio ha incorporado por primera vez las expectativas de 4.163 demandantes de empleo, en colaboración con Infojobs, y de 21 responsables de áreas de empleo universitarias, junto a Recruiting Erasmus. Asimismo, se han evaluado indicadores objetivos de políticas de gestión del talento de 111 empresas.