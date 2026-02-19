Seat ultima de la transformación de la planta Martorell (Barcelona) para el Cupra Raval

Archivo - Un coche Cupra en la planta de Martorell (Barcelona) de Seat y Cupra. - JORDI PLAY - SEAT - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seat encara "la recta final" de la transformación de la planta de Martorell (Barcelona) para poder iniciar la producción del Cupra Raval, el primer vehículo 100% eléctrico que se producirá en la factoría, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha recordado que ha adaptado cerca de 160.000 metros cuadrados para realizar la producción de coches eléctricos, con el acondicionamiento de la Línea 1 de producción y la puesta en marcha del puente automatizado de 600 metros que la conecta la planta de ensamblaje de baterías.

Además, ha incorporado 1.000 nuevos robots en la fase de Chapistería e instalado 60 matrices para el estampado de piezas, incluida la nueva prensa PXL.

El ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha explicado que el Cupra Raval será "el coche que marcará el comienzo de una nueva era para la marca".

El 'chief production officer' de la Península Ibérica para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen, André Kleb, ha señalado que la empresa está "verificando y optimizando el funcionamiento" de las instalaciones.