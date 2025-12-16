Seat&Cupra invierte 4,85 millones un 'hub' de economía circular en Barcelona

El Circular Economy Hub de Seat&Cupra en sus instalaciones en Zona Franca, en Barcelona. - FREDERIC CAMALLONGA

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seat&Cupra ha invertido 4,85 millones de euros para poner en marcha el nuevo Circular Economy Hub de la compañía, ubicado en sus instalaciones en la Zona Franca de Barcelona, y que ha convertido en una planta de recuperación de piezas y componentes de vehículos.

El proyecto, que ya ha entrado en funcionamiento, también ha contado con una financiación de 1,32 millones de euros procedentes de los fondos Perte de Economía Circular, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha explicado la compañía este martes en un comunicado.

A través de este 'hub', el consejero delegado de Seat&Cupra, Markus Haupt, ha confiado que la empresa se acercará al objetivo de descarbonización y reducción del uso de materias primas, "uno de los mayores retos para la industria del automóvil", gracias a la recuperación de materiales y componentes para una segunda vida.

Entre algunos de estos objetivos, la compañía prevé para 2025 reducir un 60% respecto a 2010 los residuos enviados a las plantas de tratamiento "como paso previo a alcanzar cero residuos en 2050" o alcanzar la neutralidad climática en toda su cadena de valor para ese mismo año.

"En 2024, Seat&Cupra y el ayuntamiento de la ciudad firmaron un acuerdo para impulsar conjuntamente la innovación y poner en marcha iniciativas de economía circular", ha explicado la compañía.