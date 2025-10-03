Archivo - El sector de las autocaravanas y campers crece un 1% en septiembre tras cuatro meses de caídas. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas subieron un 1% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 350 unidades, con un leve incremento de tres registros que frena las caídas del sector durante los últimos cuatro meses, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Por desglose, las autocaravanas han tenido un mejor comportamiento en el mes de septiembre, con 188 unidades vendidas y que corresponden a un crecimiento de 28,8% sobre el mismo mes del año anterior.

Por el contrario, las matriculaciones de caravanas experimentan una caída del 36,8%, pasando de 55 en septiembre de 2024 a 87 unidades el mes pasado.

Entre los dos tipos de vehículos de caravaning, el descenso es más acentuado en el sector del cámper, con 162 vehículos vendidos y dentro de esas unidades, 60 han pertenecido a las urban van, lo que equivale a un 19% menos de ventas sobre septiembre de 2024 (201).

Por último, también se ha incrementado considerablemente el mercado de segunda mano de autocaravanas y campers, con una subida del 24,5% (de 1.533 a 1.908). Igualmente, suben ventas de caravanas de ocasión pasando de 538 a 643 (+19,5%)