El sector automotriz registró un superávit comercial de 5.683 millones hasta junio, un 38,6% menos

Cae a la segunda posición como producto con mayor aportación positiva a la balanza comercial

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad comercial de vehículos alcanzó un saldo positivo de 5.683 millones de euros en el primer semestre de 2025, aunque su aportación a la balanza comercial supone un 38,6% menos que el mismo semestre del año anterior, según los datos recogidos por Anfac.

De esta forma, el vehículo pasa a la segunda posición como producto con mayor aportación positiva a la balanza comercial de España, solo superado por el sector de la alimentación, en concreto el agregado referente a 'Frutas, verduras y hortalizas' (que supera los 9.615 millones de euros).

A la reducción de la exportación de vehículos hasta un valor de 20.246 millones de euros, un 10,6% menos que en el primer semestre de 2024, se une el aumento del 8,8% de las importaciones hasta los 14.536 millones de euros. Aun así, la actividad exterior ha tenido un comportamiento mejor que el saldo en el conjunto de la economía española, que ha caído un 67,5% en estos primeros seis meses.

Para ANFAC, la bajada en el número de vehículos exportados atiende a la reducción en la producción de vehículos (un 8,4% menor que en el primer semestre de 2024), debido a la adaptación de líneas de producción para la incorporación de nuevos modelos eléctricos y a la caída en las matriculaciones en los principales mercados europeos.

En paralelo, la importación experimenta un aumento impulsado por el crecimiento del 13,9% en la matriculación de turismos en España durante el primer semestre del año.

CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES DE COMPONENTES

En cuanto al sector de los componentes, se observa una caída tanto en la exportación (-9,6%) como en la importación (-13,5%). De esta forma, cierra el primer semestre con un saldo comercial negativo, de 2.533 millones de euros (superior en un 21,6% al primer semestre de 2024).

Por su parte, el sector de la automoción en su conjunto (vehículos y componentes) aportó a la balanza comercial de la primera mitad de 2025 un saldo positivo total de 3.150 millones de euros, un 47,7% menos que el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las exportaciones del sector en su conjunto, se observan operaciones por valor de 26.342 millones, un 10,3% menos que en 2024, mientras que las importaciones se vieron reducidas un 0,7%, con un valor total de 23.192 millones de euros.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN

El mercado europeo continúa siendo el destino principal de las exportaciones de vehículos españoles, con el 93,6% de los envíos totales.

En estos primeros seis meses de 2025, por valor económico, Francia se establece como el principal país receptor de vehículos fabricados en España, con una cuota del 18,8% y 3.801 millones de euros (un 17,8% menos que el mismo semestre del año anterior).

Tras el país galo, se encuentra Alemania, con una cuota del 17,9% y 3.620 millones de euros (-17,6% que el mismo semestre de 2024). En tercer lugar, se sitúa Reino Unido con una cuota del 10,9 % y 2.215 millones de euros (-17,7%). A pesar de estas caídas a doble dígito en el valor de las operaciones, estos países solo experimentan una reducción de 1,7, 1,5 y 1 puntos porcentuales, respectivamente, en su cuota acumulada.

Fuera de la Unión Europea, destaca el aumento de Turquía, que se sitúa en quinto lugar, con 1.941 millones de euros (un 12,4% más que en 2024), lo que repercute en un aumento de 2 puntos porcentuales en la cuota acumulada con respecto al año anterior.

En el caso de las importaciones, llama la atención el crecimiento en las importaciones de Turquía, 1.137 millones de euros (un 40,4% más que el año anterior) y una cuota acumulada del 7,8% (+1,8 puntos porcentuales), lo que hace que se sitúe en la tercera plaza.

Por su parte, Alemania revalida una vez más su liderazgo con 3.817 millones de euros (un 15,7% más con respecto al mismo periodo de 2024) y una cuota del 26,2%. Además, China retoma el segundo puesto con 1.260 millones de euros (un 11,8% más con respecto a 2024) y una cuota del 8,7% (+0,2 puntos porcentuales).

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha destacado que a pesar de que la reducción del saldo comercial con respecto al año anterior es menor que en el conjunto de la economía española, los datos "no son una buena noticia".

"El sector vive una transformación que debemos reforzar si queremos mantener nuestra relevancia y la aportación de renta que realiza el sector a la economía. El vehículo fabricado dentro de nuestras fronteras cuentan con un alto valor en todo el mundo. Es por esto por lo que debemos mantener este nivel en la exigente carrera por el liderazgo de la electromovilidad a través del vehículo español. Hay que afianzar nuestro futuro industrial y que la automoción se mantenga como un pilar fundamental de España", ha explicado.