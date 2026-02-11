El sector del automóvil pide claridad para mantener la competitividad e impulsar la movilidad eléctrica

Archivo - El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los principales actores del sector automovilístico han pedido "claridad" y un marco de protección en la normativa europea para mantener la competitividad de la industria española, que se enfrenta a muchas amenazas ante las que hay que actuar "ya".

Así lo han trasladado el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt; el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco Riberas Markus Haupt; el consejero delegado de Iberdrola Energía España, David Martínez y el director financiero de Powerco España, Javier Rivera, en una mesa redonda bajo el título 'Visión de los principales actores del sector', organizada por 'Future: Fast Forward', en la que han analizado los riesgos y oportunidades del contexto actual para la industria del vehículo eléctrico en España.

"Actualmente hay nuevos jugadores en el sector automovilístico, de fuera de Europa, a los que no vamos a impedir que entren, pero tienen que hacerlo de forma regulada. Por ello, necesitamos un marco regulatorio que proteja a los europeos y regule todo lo que viene de fuera", ha apuntado Haupt.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente ejecutivo de Gestamp, quien ha explicado que la industria española se encuentra "en un entorno complicado" y para enfrentarlo "ya" necesita "un marco de claridad" que permita "invertir con fe".

"Hay mucha gente interesada en esta industria pero necesitamos la posibilidad de competir con las mismas armas que todo el mundo. "Tenemos el reto de resistir con volúmenes bajos en un entorno complicado y a la vez invertir en un futuro", ha resumido.

DOMINAR LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD

Para impulsar el mercado del vehículo eléctrico, el director financiero de Powerco España, Javier Rivera, ha puesto el foco en la importancia de que Europa "domine esta tecnología". "Quien domine el ecosistema es quien va a ganar", ha sostenido.

Con este cometido, ha animado a las administraciones públicas a "ayudar" a transicionar a la movilidad eléctrica, con planes que acompañen en este proceso como los Perte, que ha señalado que han ido "muy bien". "Ahora lo que hace falta es que esta semilla que se ha creado escale rápido y bien. No se trata solo de invertir, sino de escalar rápido", ha argumentado.

También el presidente de Gestamp ha llamado a "no despistarse" y trabajar sobre estos factores que permiten seguir impulsando la competitividad de España, que cuenta con este como uno de los principales atributos de su industria".

"España es un eficiente productor por sus niveles de calidad adecuados. Hemos sido capaces de un binomio de calidad y cantidad que hace interesante fabricar en España. Lo que tenemos, es bueno, y podemos mejorarlo, aunque también perderlo", ha explicado.

El otro "gran" factor de competitividad con el que "por suerte" cuenta España son las fuentes de energía renovables a coste bajo, que pueden ser otro elemento distintivo de la producción española, según ha argumentado el consejero delegado de Seat y Cupra.

PUNTOS DE RECARGA, TODAVÍA "MUCHO POR HACER"

Otro de los factores en los que hay "mucho por hacer", según han señalado los ponentes es la puesta en marcha de más puntos de recarga, con el dato sobre la mesa de que en 2024 solo se atendieron una de cada diez solicitudes de activación de estos puntos, que están activos pero se encuentran a la espera de su puesta en marcha.

En este sentido, el responsable de Iberdrola ha señalado que tienen una "apuesta integral" por la movilidad eléctrica y, si bien todavía hay mucho por hacer, ha apuntado que el nivel de ratio actual es razonable.

"La piedra angular son los puntos de recarga, que permitirán atender la demanda actual y la nueva", ha defendido, en relación con la puesta en marcha de puntos de recarga en ciertos corredores donde son más baratos pero que no contribuyen a un despliegue eficiente para incentivar la movilidad eléctrica.

La falta de puntos de recarga es una de las ideas preconcebidas por los consumidores que también el responsable de Seat ha llamado a "desmitificar". "Por mucho que queramos descarbonizar el coche eléctrico, hay mitos que tenemos que borrar juntos.

Así, Haupt ha señalado que ahora, en la transición energética, es la fase de los consumidores y la demanda, y ha puesto el foco en los clientes, que están confundidos ante los planes "que se ponen en marcha, se modifican o se paran".

"Necesitamos claridad en este aspecto para darle un impulso fuerte a la electrificación. Espero, abrazando el mensaje del optimismo, que en dos años la electrificación ya sea una realidad", ha afirmado.