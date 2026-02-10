El sector del automóvil pide consenso político y colaboración público-privada para una transición justa - NEUTRAL IN MOTION

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector automovilístico ha puesto de manifiesto la necesidad del consenso político, la colaboración público-privada y una transición justa que sitúe al ciudadano en el centro de toda política o estrategia para la industria.

Así lo han señalado las principales asociaciones de automoción y vehículos de España --Aedive, AER, Anesdor, Anfac, Faconauto, Feneval, Ganvam y Sernauto--, aglutinadas en el Círculo 'Neutral in Motion', que ha celebrado un encuentro con el objetivo de presentar una visión conjunta de la movilidad sostenible, accesible y socialmente equilibrada que definirá los próximos años.

Dicho evento ha servido para la presentación del Manifiesto de Neutral in Motion que pretende fijar las bases y el compromiso de las asociaciones firmantes con la transición hacia una movilidad alineada con los objetivos climáticos europeos, sin renunciar a la competitividad industrial, la protección del empleo y la cohesión territorial.

"La descarbonización de la movilidad debe ser una oportunidad para reforzar nuestro tejido industrial, garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y construir soluciones realistas, inclusivas y consensuadas", ha subrayado el portavoz del Círculo 'Neutral in Motion', Juan Luis Barahona.

EL PAPEL ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN

Tras dicha bienvenida, tuvo lugar la primera de las mesas de debate previstas, bajo el título 'El papel estratégico de la industria de automoción en la transición sostenible', en la que se puso el foco en el papel determinante del sector como motor económico e industrial del país, así como en la necesidad subyacente de caminar en esta transición a través de un marco regulatorio estable, homogéneo y predecible.

En esta línea, el director general de Aedive ha señalado la importancia de la infraestructura de recarga como pilar esencial. "Si el usuario no percibe que puede cargar su vehículo con facilidad, confianza y precios razonables, la transición pierde velocidad. En España, el reto es evolucionar hacia una visión más sistémica donde movilidad, energía e infraestructuras avancen al mismo ritmo", ha explicado.

Por su parte, el secretario general de Anesdor, José María Riaño, ha pedido reconocer "las singularidades" del sector de las motos en las políticas y regulaciones para aprovechar al máximo su papel. "Solo así los planes de incentivos y la normativa pueden potenciar su adopción y maximizar su contribución a la movilidad urbana", ha afirmado.

Mientras, el director general de Anfac, José López-Tafall, ha recalcado que, para que la transición sea viable y competitiva, "es imprescindible contar con un marco regulatorio estable, homogéneo y predecible, que aporte certidumbre a las decisiones industriales y acompañe el esfuerzo inversor que están realizando los fabricantes".

De su lado, el director general de Sernauto, José Portilla, ha puesto el foco sobre el sector de los proveedores de automoción, cuyo liderazgo futuro dependerá de su capacidad para reforzar su base tecnológica. "Es prioritario mejorar la eficacia real del sistema de deducciones fiscales a la I+D+i o apostar por el desarrollo del talento industrial y tecnológico para mantener la competitividad del sector", ha argumentado.

LA MOVILIDAD COMO DERECHO ESENCIAL DEL CIUDADANO

La segunda de las mesas de debate de la jornada tuvo por título 'Una movilidad sostenible al alcance de todos los ciudadanos', en la que se abordó la movilidad desde una perspectiva social, poniendo de manifiesto que la transición ecológica solo será posible si es justa, accesible e inclusiva para todos los ciudadanos, sin distinción alguna.

En esta ocasión, el presidente de la AER, José-Martín Castro, ha destacado que el renting "facilita que ciudadanos y empresas accedan a un modelo de movilidad más eficiente, seguro, conectado y digitalizado; más planificado y tecnológicamente avanzado". "El renting es un claro acelerador de la renovación del parque y un impulsor de la electrificación", ha apuntado.

Por su parte, el director general de Faconauto, José Ignacio Moya, ha explicado que si se habla de movilidad sostenible, "el primer ladrillo es renovar el parque". "No hay descarbonización creíble con un parque envejecido, inseguro y más contaminante. En 2025, las comunidades autónomas han demostrado una capacidad para liderar, con éxito, la renovación del parque con sus propios planes, y en 2026 se espera que muchas mantengan o pongan en marcha nuevos programas", ha ejemplificado.

En tanto, el presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona, ha señalado que el 'rent a car' se posiciona como "una clara apuesta" que combina sostenibilidad con libertad de movimiento.

"Somos capaces de permitir alquilar un vehículo en un punto y que se entregue en otro diferente; aprovechando al máximo las sinergias internas que garantizan esta rotación de los vehículos entre las diferentes sucursales. Por ello, es tan necesario una única normativa a nivel estatal en esta materia. No podemos continuar como hasta ahora, en el que cada municipio ha implementado unas normativas a su medida", ha justificado.

Finalmente, el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, ha considerado "imprescindible" crear un marco adecuado para que las pymes del sector "no se queden fuera de la movilidad conectada, que es la verdadera revolución del sector".