El sector español de automoción crece un 4% en 2025 y ya emplea casi a 600.000 personas

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El empleo en el sector español de automoción cerró el cuarto trimestre de 2025 con 590.183 ocupados, lo que supone un crecimiento interanual del 4%.

Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en el sector de Automoción, elaborado por Randstad Research, que recoge que el comportamiento del empleo fue desigual entre las dos grandes ramas que componen el sector. Mientras que Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas registró un crecimiento del 9,7% en el último trimestre de 2025, la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques experimentó una caída interanual del 4,6%.

En términos de distribución del empleo, el 64% de los ocupados, unas 375.843 personas, trabajan en venta y reparación, frente al 36% en fabricación, que corresponde a 214.340 personas.

El empleo en Automoción continúa claramente masculinizado. De los 590.183 ocupados, 476.000 son hombres y 113.000 mujeres, lo que sitúa la presencia femenina en el 19,2%, muy por debajo de la media nacional del 46,4%.

La proporción de mujeres es aún menor en el sector de venta y reparación, con solo un 15%, tal y como indica un análisis basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

"El sector de Automoción está mostrando una notable capacidad de adaptación, con un crecimiento sólido impulsado por la rama comercial, pero mantiene desafíos estructurales relevantes, como el reto generacional o la atracción de talento cualificado", asegura Victoria Fabregat, responsable de cuentas del sector automoción de Randstad.

RETO GENERACIONAL

Por otro lado, el informe señala que el sector afronta un importante reto de relevo generacional. Tres de cada cuatro ocupados superan los 35 años, y el grupo de 45 a 54 años ya es el más numeroso de todos.

Aun así, el grupo de 25 a 34 años fue el único que registró crecimiento en el último trimestre del año, si bien sigue sin alcanzar en volumen al grupo de mayores de 55.

En cuanto a la fuerza laboral, el empleo asalariado representa el 83,9% del sector (495.000 ocupados), una tasa similar a la media nacional (85%). En el cuarto trimestre de 2025, 445.219 asalariados trabajan con contrato indefinido, lo que equivale al 90% del total de asalariados, muy por encima del 84,2% nacional.

En conjunto, 526.937 ocupados tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, frente a 63.246 trabajadores extranjeros, que representan en torno al 11% del total.

Finalmente, cabe mencionar que el sector de automoción presenta una importante concentración territorial. Cataluña lidera el empleo con el 21,7% del total (127.833 ocupados), seguida por Madrid (11,3%), Andalucía (10,8%) y la Comunidad Valenciana (10,6%).

En términos relativos, el sector representa el 2,6% del empleo en España, aunque su peso es significativamente mayor en Navarra (7,3%), Castilla y León (4,2%), Aragón (4,1%) y País Vasco (3,7%).