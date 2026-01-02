El sector de la moto y los vehículos ligeros cierra 2025 con 265.200 matriculaciones, un 7% más

Archivo - El sector de la moto - ANESDOR - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el año 2025 con un total de 265.200 unidades matriculadas, lo que implica un crecimiento del 7% respecto al año anterior, según las cifras divulgadas este viernes por Anesdor.

En lo que se refiere a diciembre, se registraron un total de 18.874 matriculaciones, un 23,5% menos en el que mismo mes del año anterior.

En el análisis del mes de diciembre 2025 hay que tener en cuenta que se ve marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre de 2024 (+75,5%), debido al aumento de automatriculaciones y de importantes ofertas que las marcas lanzaron al mercado, derivadas del cambio de etapa de homologación Euro5+.

Por mercados, las motocicletas cayeron en diciembre 2025 un 17,5% (hasta 8.766 unidadse); los ciclomotores cerraron diciembre en negativo también, con un total de 1.104 registros (un 34,5% menos). El canal de particulares fue el único positivo tanto en motocicletas como en ciclomotores; las motocicletas crecieron un 14,2% (14.915 registros) y los ciclomotores lo hicieron en un 5,9% (1.007 unidades).

Respecto al resto de vehículos de categoría L, los triciclos cerraron diciembre 2025 con datos positivos, con un crecimiento del +29,5% ( 290 unidades), también fueron positivos los datos de cuatriciclos pesados, con un aumento del 39,6% (589 unidades) , mientras que cuatriciclos ligeros cerraron en negativo con una caída del 23,7% (325 unidades).

En cuanto al mercado eléctrico, el total de la categoría L cerró diciembre en negativo con una caída del 34,7% (820 anotaciones), siendo el cierre del año positivo con un incremento del 14% (11.050 comercializaciones).

Para el secretario general de Anesdor, José María Riaño, el cierre de diciembre de 2025 era "esperado", contando con el efecto que tendría el gran volumen de matriculaciones de diciembre 2024 derivado del cambio de etapa de homologación Euro5+ que supuso un crecimiento del 75,5%.

"En cuanto a los datos positivos del cierre del año, que la moto y el vehículo ligero continúe en crecimiento es sin duda una buena noticia para el sector, para la movilidad y para la sociedad en su conjunto", ha añadido.