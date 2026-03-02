El sector de la moto y los vehículos ligeros crece un 22,1% en febrero, con 18.987 matriculaciones

Archivo - Varias personas caminan al lado de motos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros ha registrado 18.987 matriculaciones en febrero, lo que supone un crecimiento del 22,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos divulgados este lunes por Anesdor.

La comparación con febrero de 2025 se ha visto afectada por el cambio de etapa Euro5+ que se produjo el año pasado, lo que explica parte del fuerte incremento porcentual. No obstante, atendiendo a la serie histórica, este mes de febrero ha sido el mejor desde 2008.

"Estos datos muestran que los ciudadanos siguen valorando mucho las ventajas de la moto y los vehículos ligeros en la movilidad urbana, tanto en términos de reducción congestión, como de precio y eficiencia ambiental", ha subrayado la patronal.

El mercado del ciclomotor se mantuvo relativamente estable, con un ligero crecimiento del 1,6%. Los scooters crecieron un 4,7%, apoyados en la buena evolución de sus principales subsegmentos urbanos. La motocicleta fue la categoría con mayor incremento, con un avance del 45,9%, impulsado por la fuerte demanda en modelos de carretera, especialmente trail (112,1%), y por el gran comportamiento del segmento de campo (122,1%).

En scooters, la cilindrada baja (hasta 125 cc) creció un 5,9%, mientras que la cilindrada mediaalta (125 cc) registró un comportamiento, también positivo, del 6,5%. En el caso de la motocicleta, la cilindrada media (125-750 cc) fue la que se anotó los mayores incrementos (54,9%), seguida de la cilindrada alta (750 cc), que también cerró el mes con una subida clara: 44,3%. La de hasta 125 cc avanzó un 26,7%.

OTROS VEHÍCULOS LIGEROS

El comportamiento del resto de vehículos ligeros fue desigual. El triciclo cerró febrero con una caída del 12,7%. En contraste, los microcoches y microvans registraron uno de los mayores incrementos del mes, con un alza del 95,6%. También el segmento de utility & powersport creció con fuerza, con un aumento del 24,9%.

Por canales de ventas, el canal particular avanzó un 22,7% y sigue concentrando la mayor parte del volumen del sector. El canal empresa aumentó un 24,7%, reforzando su peso en la renovación de flotas y en usos profesionales. En sentido contrario, el canal RAB registró un descenso del 27,1%.