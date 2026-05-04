El sector de la moto y los vehículos ligeros crece un 23,4% en abril, con 26.150 unidades

Archivo - Un hombre circula en su moto por una calle de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros concluyó el mes de abril con un crecimiento del 23,4%, alcanzando las 26.150 unidades, mientras que acumula un alza del 25,6% en lo que va de año, consolidando un total de 89.687 registros en la categoría.

Este impulso confirma la trayectoria ascendente que vive el conjunto la categoría L y refleja una evolución estructural positiva del mercado, según ha destacado este lunes Anesdor, tras compartir las cifras del sector.

La motocicleta fue la categoría con mayor incremento, con un avance del 32,3%, impulsado por la fuerte demanda de modelos de los segmentos de carretera (30%) y más concretamente de trail (55,5%). Los scooters también evolucionaron favorablemente, con un alza del 15,9%. Por su parte, el mercado del ciclomotor creció un 8,6%.

De su lado, el mercado de triciclos cerró abril con un avance del 22,4%. Por su parte, los microcoches y microvans registraron una de las subidas más potentes del mes, con un alza del 84,8%.

Asimismo, el segmento de utility & powersport (quad, ATV, boogie...) continúa la senda alcista de los últimos meses con un crecimiento del 38,8%.

CANALES DE VENTA

El canal particular mejoró las cifras respecto al mismo periodo del año anterior registrando un incremento del 28,9% y continúa concentrando la mayor parte del volumen del sector. Los registros en el sector de alquiler (RAB) crecieron un 30,9%. La reducción de matriculaciones de flotas de empresa en la Comunidad de Madrid lastró los datos de este canal, que presenta un descenso del 12,5%.

Por regiones Aragón (59,5%), Asturias (47,8%) y Andalucía (43%) registraron las mayores alzas del mes. Por el contrario, en regiones como Madrid (-3%) o la Comunidad Valenciana (-1,5%) las matriculaciones descendieron.

"El crecimiento de las matriculaciones de motocicletas ha sido clave este mes y confirma el mayor protagonismo de la moto de ocio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta y el aumento del uso recreativo", ha apuntado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.