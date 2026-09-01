El sector de la moto y los vehículos ligeros matricula 22.440 unidades en agosto, un 21,3% más

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros concluyó el mes de agosto con un crecimiento del 21,3%, alcanzando las 22.440 unidades, lo que refleja la trayectoria ascendente que vive el conjunto de la categoría L, con datos favorables en todos los meses de este año, según ha compartido este martes Anesdor.

En lo que va de año, el sector acumula un alza del 21,2%, consolidando un total de 210.663 registros en la categoría. En agosto, este crecimiento en términos interanuales ha estado impulsado por los mercados más dirigidos a la movilidad urbana, como el scooter y el ciclomotor.

El scooter fue el mercado con mayor incremento, con un avance del 32,6%, destacando especialmente el segmento de 125cc, donde los registros crecieron un 38,1%. Los ciclomotores también evolucionaron al alza, con una subida del 17,6%. Por su parte, el mercado de la motocicleta también registró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 6,6%.

El mercado de triciclos cerró agosto con un avance del 14,4%. Por su parte, los microcoches y microvans registraron una de las subidas más potentes del mes, con un alza del 31,3%. Asimismo, el segmento de Utility & Powersport (quad, ATV, buggy) continúa la senda alcista de los últimos meses con un crecimiento del 11,2%.

Por canales de venta, el particular mejoró las cifras respecto al mismo periodo del año anterior, con un incremento del 22,9%, y continúa concentrando la mayor parte del volumen del sector (88,5%). Los registros en el sector de alquiler (RAB) cayeron un 43,1% por la disminución de matriculaciones de flotas. Por su parte, el canal de empresa registró un crecimiento del 16,7%.

Por regiones, La Rioja (59,5%), País Vasco (52,1%) y Cantabria (43,4%) registraron las mayores alzas en agosto. Las 17 comunidades españolas han presentado resultados positivos siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana los mercados con mayor volumen.

"El crecimiento de agosto se ha concentrado en las motos de baja cilindrada y uso urbano, reflejo de la apuesta de muchos ciudadanos por este vehículo para su vuelta al trabajo tras las vacaciones. En un contexto de congestión y atascos crecientes en las ciudades, problemas de aparcamiento y restricciones cada vez más frecuentes al tráfico, la moto se consolida como la alternativa más eficaz para acortar los tiempos de desplazamiento", ha apuntado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.