El seguro de automóvil desembolsó 10.189 millones de euros en incidentes en carreteras en 2024

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seguro de automóvil atendió cerca de 11 millones de siniestros en las carreteras españolas en 2024, con un desembolso de 10.189 millones de euros, lo que equivale a una atención cada tres segundos con un coste medio de 920 euros por incidente, según datos recabados por la patronal del seguro.

Dentro del ramo del automóvil, la asistencia en carretera fue, con diferencia, la intervención más habitual para las aseguradoras, al concentrar dos de cada cinco atenciones. Le siguieron los daños propios, la responsabilidad civil material y la rotura de lunas.

La cobertura con mayor coste medio es la responsabilidad civil corporal, que alcanza los 7.218 euros por siniestro. Aunque su frecuencia es mucho menor que la de otros incidentes --apenas representa el 4,3% del total de percances-- su peso económico es determinante, ya que absorbe más de un tercio del importe abonado por el seguro de automóvil en concepto de indemnizaciones, según Unespa.

También destacan por su elevado importe los incendios de vehículos, con un coste medio de 4.436 euros. "Estos resultados muestran cómo algunas coberturas que no figuran entre las más populares en contratación sí se traducen en incidentes de gran severidad cuando ocurren", ha explicado Unespa.

En el extremo opuesto, las intervenciones más económicas corresponden a la asistencia en carretera (149 euros). No obstante, esta concentra más del 40% de los siniestros atendidos, lo que la convierte en una de las áreas de mayor actividad operativa para las aseguradoras.

LA PROTECCIÓN AL CONDUCTOR RESPONSABLE, LA COBERTURA MÁS EXTENDIDA

Un análisis de los datos de aseguramiento pone de manifiesto las distintas prioridades de los asegurados a la hora de configurar sus pólizas. La protección del conductor responsable del accidente se mantiene como una de las coberturas más extendidas, que está presente en el 94,6% de los vehículos. También gozan de gran aceptación la defensa jurídica (87,6%) y la rotura de lunas (77,8%).

En contraste, garantías como la retirada de carnet (26,8%), los daños propios del vehículo (39,9%) y la asistencia en carretera (56,4%) presentan tasas menores de aseguramiento, a pesar de que algunas de ellas concentran un elevado volumen de siniestros o conllevan importantes desembolsos cuando ocurren. Por ejemplo, los daños propios representan uno de cada cinco percances y tienen un coste medio de 1.090 euros, mientras que la asistencia en carretera interviene en cuatro de cada 10 incidentes.

Los datos de aseguramiento por tipología de vehículo reflejan comportamientos muy dispares. Los turismos, que representan la mayor parte del parque móvil, registran tasas altas de aseguramiento en la mayoría de las coberturas voluntarias. En cambio, las motocicletas y ciclomotores se protegen menos contra incendios, robos, daños propios o lunas, pero recurren con frecuencia a la asistencia en carretera y a la defensa jurídica.

La estructura de aseguramiento también varía según la edad del conductor. Los más jóvenes contratan en menor medida garantías como daños propios, mientras que los asegurados de más edad muestran tasas más elevadas en coberturas como lunas y asistencia en viaje.