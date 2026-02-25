Sernauto acelera su apuesta por la sostenibilidad con su Plan de Acción 2026

Sernauto acelera su apuesta por la sostenibilidad con un ambicioso Plan de Acción 2026 - SERNAUTO

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Negocio Responsable de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha aprobado un Plan de Acción 2026 para convertir a los proveedores de automoción en uno de los motores de la transición sostenible en España.

El núcleo del plan se basa en consolidar y perfeccionar el sector con una metodología común para evaluar, no solo cómo impacta su actividad en las personas y el medio ambiente, sino también qué implicaciones financieras tienen esos impactos en el negocio. En un entorno marcado por la presión regulatoria y las exigencias de transparencia, Sernauto busca así situar al proveedor español en una posición proactiva y no meramente reactiva.

Además, recalca Sernauto que el plan se alinea con el nuevo marco europeo de la Directiva de Reporting de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obliga a las empresas a reportar con mayor detalle sus impactos y riesgos en sostenibilidad.

Otro de los ejes clave del plan es la creación de un modelo sectorial de compras responsables, específicamente diseñado para la realidad de la industria de componentes de automoción. El objetivo es involucrar a toda la cadena de valor, facilitando materiales y guías aplicables tanto a grandes compañías como a pymes, explica la asociación.

La dimensión internacional es otro pilar del Plan 2026, con la continuidad y refuerzo de alianzas estratégicas con plataformas europeas como Clepa, Drive Sustainability, el Forum on Automotive Aftermarket Sustainability (FAAS) y la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact). Estas colaboraciones permiten a las empresas españolas anticipar tendencias regulatorias, contrastar sus avances con las mejores prácticas y participar en la definición de los estándares que marcarán el futuro de la automoción en Europa.

El impulso al conocimiento ESG constituye otro frente de trabajo, con un calendario reforzado de reuniones técnicas, webinars y workshops orientados a "traducir" la complejidad normativa en herramientas claras y aplicables. Se pretende así que la sostenibilidad deje de percibirse como una obligación difusa para convertirse en un componente estratégico y operativo del día a día de las empresas.

LANZAMIENTO DE UN PORTAL PÚBLICO DE SOSTENIBILIDAD

Una de las principales novedades del Plan 2026 será el lanzamiento de un Portal Público de Impacto de Sostenibilidad, que reunirá alrededor de 20 indicadores clave para mostrar la contribución real de los proveedores de automoción al desarrollo económico, social y ambiental en España.

"Este ambicioso plan, que será ejecutado con el apoyo de la consultora Conese, refleja el firme compromiso de Sernauto y de las empresas que integran la comisión por integrar los aspectos ESG en el corazón de la estrategia empresarial. Estamos construyendo conocimiento sectorial, generando capacidades y anticipándonos a los retos regulatorios", ha expresado el presidente de la Comisión de Negocio Responsable de Sernato, Ernesto Barceló.

La Comisión de Negocio Responsable mantiene además una invitación abierta a nuevas compañías que quieran adelantarse a la regulación, compartir experiencias con otras empresas, aprovechar las herramientas sectoriales y reforzar su posicionamiento ESG frente a clientes y financiadores.