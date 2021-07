Share Now incorpora 100 unidades de Fiat 500e a su flota madrileña

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de 'carsharing' Share Now ha anunciado que va a incorporar 100 unidades de Fiat500e, versión eléctrica del mítico 'Cinquecento' con hasta 320 kilómetros de autonomía, a su flota de vehículos de Madrid y que pretende incorporar otros 180 coches eléctricos de la firma italiana a lo largo de 2021.

Estos vehículos, disponibles en color verde océano o gris mineral, están pensados para desplazamientos de media distancia y así los consumidores podrían salir de Madrid y visitar otros lugares de la región, mejorando sus posibilidades de viaje y libertad personal.

Los 100 nuevos coches serán suministrados por Leasys, una subsidiaria de FCA Bank y una marca del grupo automovilístico Stellantis. "El nuevo Fiat 500e es el automóvil urbano perfecto para el carsharing, gracias a su enorme autonomía" ha destacado Raúl García, manager regional de Leasys, quien también ha recalcado la calidad del vehículo.

"Con este nuevo modelo, estamos brindando un fácil acceso a la movilidad eléctrica, sostenible y flexible. Básicamente ofrecemos la posibilidad de utilizar un cero emisiones a quien lo necesite, de forma muy flexible, desde un minuto hasta un día, pagando solo por el tiempo de uso", ha recordado David Bartolomé, director general de Share Now en España. "Por lo tanto, el uso compartido de automóviles no se limita a los viajes cortos basados en minutos, sino que también es una alternativa cómoda para viajes más largos y ofrece a nuestros clientes toda la flexibilidad que necesitan".

Desde Share Now han recordado que este vehículo se puede alquilar en cuestión de segundos. El proceso de alquiler será mucho más eficiente, ya que no se mostrará ningún número de tres dígitos en el pomo para iniciar el viaje. Los clientes simplemente ingresan su PIN personal en la aplicación Share Now y el automóvil se abre automáticamente.

Además, también han selañado puede cargar en cualquiera de los siete centros de carga de Madrid y desde la compañía han alentado a los usuarios a cargar sus vehículos eléctricos ellos mismos y, a través de esta colaboración, recibir crédito para sus próximos viajes En concreto, los conductores que participen en esta propuesta recibirán a cambio 4 euros al cargar un coche con el estado de batería baja.