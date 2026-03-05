Los sindicatos ven un "tibio" acercamiento con Renault y piden analizar el absentismo y sus causas

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han calificado de "tibio" el acercamiento que se ha producido con Renault en la reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo y han rechazado que se culpabilice a los trabajadores del absentismo y el análisis que se ha hecho del mismo, ya que consideran que debe estudiarse en su conjunto y ver también sus causas en el ámbito laboral, además de tenerse en cuenta la presión y los ritmos que se exigen a los trabajadores.

Así lo han señalado los representantes de los trabajadores tras la celebración de la quinta reunión del convenio (la cuarta tras la composición de la comisión negociadora), en la que ambas partes han retirado algunos de sus planteamientos para intentar avanzar en la negociación del mismo.

En este marco, UGT ha señalado que, tras una reflexión sobre la necesidad de reducir costes y plantear ajustes en cuanto a aspectos sociales, la Dirección de Renault ha realizado un análisis "parcial" sobre el absentismo en el que ha aludido al aumento elevado no solo por las bajas, sino también por el uso indiscriminado de licencias, multiplicándose hasta el 85 por ciento y por ello ha insistido en reducir las mismas.

El sindicato ha asegurado estar muy alejado de este análisis sobre el absentismo, al considerar que no se han tenido en cuenta factores "fundamentales" como las condiciones de trabajo y los ritmos a los que los trabajadores están sujetos.

"Tenemos como objetivo mejorar las condiciones laborales para todos los trabajadores, por ello nuestras líneas rojas son indiscutibles", ha señalado UGT en un comunicado recogido por Europa Press en el que ha aclarado que el mantenimiento de beneficios sociales va encaminado a "fomentar el sentido de pertenencia a la marca" por parte de los trabajadores como es la Fundación, donde se pondrían en riesgo el pago de becas y la desaparición de los grupos empresa.

CESIÓN POR AMBAS PARTES

Además, ha explicado que, tras expresar el "no rotundo" a la eliminación de la prima de contribución individual y al sorteo de vehículos y después de un "intenso" debate, la representación de los trabajadores han retirado algunos puntos de su plataforma para seguir negociando en próximas reuniones, la siguiente fijada para el día 19 de marzo.

UGT ha reiterado que "el pilar indispensable" en esta negociación es conocer el Plan Industrial no sólo para los centros de Renault sino también para todas las empresas que trabajan con la empresa.

En la misma línea, Comisiones, ha valorado que exista un "primer acercamiento" en algunos puntos, aunque cree que ha sido "muy tibio" en el marco de la negociación y considera que resulta "claramente insuficiente" para avanzar de forma "significativa" en la negociación del convenio.

En cuanto al absentismo, el sindicato ha rechazado "de manera tajante" que la empresa haya vinculado parte de estas cifras al comportamiento de los trabajadores y ha expresado su oposición a utilizar el término "absentismo" para señalar o responsabilizar a la plantilla por situaciones de enfermedad o incapacidad y ha advertido de que este enfoque "estigmatiza" a quienes se ven obligados a ausentarse por motivos de salud.

CCOO ha insistido en que, si la empresa quiere abordar el absentismo, debe analizarse "el fenómeno en su conjunto y estudiar también las causas que lo generan dentro de la organización del trabajo".

Además, el delegado del sindicato en Renault España, Sergio García, ha insistido en que es "fundamental" conocer el futuro plan industrial que garantice el empleo y recuerda a la dirección que "mantener derechos no es darlos".

Tras esta quinta reunión, la representación sindical analizará los puntos planteados por la dirección y ambas partes han quedado emplazadas para continuar la negociación.

CULPABILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS

Por su parte, CGT, quien también ha calificado de "muy tibios" los movimientos realizados por la empresa, considera "lamentable" la intervención sobre el alto porcentaje de absentismo y de bajas que hay en las factorías sin analizar el porqué y culpabilizando a los trabajadores.

Sin embargo, ha criticado que lo haya hecho sin nombrar los ritmos de trabajo "abusivos", la "presión mental" que se sufre por parte la línea jerárquica, la "poca empatía" que tiene la empresa en lo que se refiere a la salud mental, etcétera.

Por otra parte, ha asegurado que ve "totalmente surrealista" que la empresa se queje de que la plantilla acuda a donar sangre los viernes y quiera regularlo, cuando se trata de una "licencia colaborativa" que supone una aportación a la sociedad.

"Con esta posición de la empresa, desde CGT entendemos que la negociación prácticamente está en el punto de inicio y que mucho tiene que cambiar la posición de la empresa, para que la negociación avance de manera notable en las próximas reuniones", ha concluido.