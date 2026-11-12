SIXT logra un beneficio de 281,9 millones hasta septiembre, un 14% más, y eleva previsiones anuales

Archivo - SIXT logra un beneficio antes de impuestos hasta septiembre de 407 millones, un 16,9% más - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de alquiler de vehículos SIXT logró un beneficio neto de 281,9 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone con un aumento del 14% más respecto a un año antes, según las cifras publicadas este jueves por la entidad en la presentación de sus resultados financieros.

Del mismo modo, la empresa alemana acumula unos ingresos de 3.600 millones de euros, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2025.

Mientras, el ingreso operativo (Ebit) de Sixt hasta el mes de septiembre fue de 516,7 millones de euros, un 16,9%.

LOS MESES DE VERANO ELEVAN EL BENEFICIO UN 8,8%

En el tercer trimestre, el beneficio de la compañía aumentó hasta los 197,4 millones de euros, logrando un progreso del 8,8% sobre las cifras registradas un año antes. Por su parte, el resultado operativo (Ebit) se incrementó en un 9,3%, hasta los 324,9 millones de euros.

Asimismo, en el tercer trimestre del año, Sixt registró unos ingresos de 1.480,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 1.324,6 millones de euros.

Con este resultado, la empresa encadena 21 trimestres consecutivos de crecimiento y alcanza la mayor facturación trimestral de su historia, según ha manifestado la entidad tras la presentación de sus resultados financieros tras el tercer trimestre.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Por regiones, el negocio europeo fue el que experimentó un mayor crecimiento en el tercer trimestre, con unos ingresos de 688,6 millones de euros, un 14,7% más. En Alemania, su mercado de origen, la facturación aumentó un 11,1%, hasta los 371,6 millones de euros, mientras que Norteamérica registró un avance del 7,7%, hasta los 416,8 millones de euros.

De esta forma, cerca de tres cuartas partes de los ingresos del grupo proceden ya de sus mercados internacionales, frente al entorno del 50% que representaban hace una década, según ha manifestado la entidad.

SIXT también continuó ampliando su red de establecimientos. En el segmento europeo, la compañía pasó de 496 sucursales a 534 en el último año, mientras que en Norteamérica aumentó su presencia desde 141 hasta 155 oficinas.

Otro de los factores destacados por la empresa fue la evolución de su flota hacia vehículos de mayor categoría. Los modelos premium representaron el 62% del valor de su flota durante el tercer trimestre, frente al 55% del mismo periodo de 2025. Además, durante los nueve primeros meses del ejercicio incorporó más de 30.000 vehículos premium, entre ellos modelos como el Audi Q6, el BMW iX3 y el Mercedes-Benz GLC.

La flota media de la compañía alcanzó los 248.300 vehículos entre julio y septiembre, un 11,4% más que los 223.000 del año anterior.

SIXT ESPERA UN CIERRE DE AÑO POSITIVO

La evolución positiva de su negocio durante los meses de verano, tradicionalmente uno de los periodos de mayor actividad para el sector del alquiler de vehículos, ha llevado a la compañía a elevar sus previsiones de ingresos para el conjunto de 2026 hasta casi 4.700 millones de euros, frente a la anterior horquilla de entre 4.450 y 4.600 millones de euros, lo que supondría un aumento de casi el 10% con respecto al año pasado.

Igualmente, SIXT mantiene su previsión de un margen de beneficio antes de impuestos cercano al 10%.